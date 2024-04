"Der Champions League ins Gesicht gespuckt": Heftige Kritik an Kylian Mbappé

Ex-Nationalspieler Dugarry, der unter anderem für Bordeaux, Marseille und Milan spielte, legte in seiner Kritik an Mbappé indes noch nach.

"In einem Viertelfinale, von dem du dir angeblich erträumst, es mit deinem Klub zu gewinnen. Angeblich. Aber du hast auf den Wettbewerb gespuckt. Die Einstellung, die er in diesem Spiel gezeigt hat, war eine absolute Schande", so der 52-Jährige.

Dennoch habe er Hoffnung, dass Mbappé im Rückspiel ein anderes Gesicht zeigt. "Ich glaube daran, dass der Junge sich aufrafft und sein Team zum Sieg führt. Ich hoffe es aus tiefstem Herzen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der Junge so tief fallen könnte.