DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League Halbfinale Hinspiel heute live im TV und Livestream?

Das Halbfinale der Champions League ist da! Am heutigen Dienstag, dem 30. April, steigt das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Gespielt wird ab 21 Uhr in der Allianz-Arena in München.

CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt Prime Video buchen Anzeige

Champions League, Halbfinale: Die Spiele im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Gast Hinspiel 30. April 2024 21 Uhr FC Bayern Real Madrid 01. Mai 2024 21 Uhr Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Rückspiel 07. Mai 2024 21 Uhr Paris Saint-Germain Borussia Dortmund 08. Mai 2024 21 Uhr Real Madrid FC Bayern

Aber wer wird das heutige Hinspiel im TV und Livestream zeigen? SPOX klärt die Übertragungsfrage!