DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League Viertelfinale Rückspiele heute live im TV und Livestream?

Am heutigen Dienstag, den 14. April, beginnen die Viertelfinalrückspiele in der Champions League. Zum einen ist der BVB am Abend vor heimische Publikum gegen Atletico Madrid gefordert. Das Parallelspiel bestreiten der FC Barcelona und PSG. Die beiden Begegnung starten um 21.00 Uhr.

Morgen geht das Viertelfinale der Königsklasse dann zu Ende. Um den Einzug in das Halbfinale duellieren sich abschließend der FC Bayern München und der FC Arsenal sowie Manchester City und Real Madrid.

