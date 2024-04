DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League Viertelfinale heute live im TV und Livestream?

Was die Übertragung heute betrifft, sind beide Rechteinhaber der Champions League, also sowohl DAZN als auch Amazon Prime, für die Übertragung der Spiele zuständig.

Amazon Prime ist an jedem Dienstag, an dem in der Königsklasse Fußball gespielt wird, für die Übertragung einer Partie, meistens mit deutscher Beteiligung, verantwortlich und bietet heute daher Arsenal gegen Bayern München live und in voller Länge an. Dafür wird ein Abonnement benötigt, die Kosten dafür liegen bei 8,99 Euro pro Monat und 89,90 Euro pro Jahr.

Wer Real gegen ManCity schauen möchte, wird dagegen bei DAZN fündig. Um 20.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, folgendes Personal führt Euch durch das Spektakel:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporterin: Laura Wontorra

Auch DAZN verlangt für den Zugang auf sein Livestream-Angebot ein Abo, um genau zu sein, entweder DAZN Unlimited oder DAZN Football.