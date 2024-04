Champions League, Preisgeld und Prämien: Wie viel Geld haben der FC Bayern München und BVB in der CL verdient?

Vor Beginn der Champions-League-Saison 2023/24 hätten wohl die wenigsten gedacht, dass es gleich zwei Bundesligisten ins Halbfinale schaffen. Genau dieser Fall ist jedoch eingetreten, neben dem FC Bayern München ist auch Borussia Dortmund noch im Rennen um den prestigeträchtigen Henkelpott.

Von hieran wird es jedoch nicht leichter, der FC Bayern kriegt es im Halbfinale mit dem Champions-League-Rekordsieger Real Madrid zu tun. Die Spiele finden am 30. April (in München) und am 8. Mai (in Madrid) statt. Der BVB trifft auf Paris Saint-Germain (am 1. Mai in Dortmund und am 7. Mai in Paris). Ein rein deutsches Finale ist seit 2013 also wieder einmal möglich.

Egal, wie das Halbfinale für die deutschen Teams ausgeht, eines kann man ihnen nicht mehr nehmen: das bis dahin verdiente Preisgeld.

SPOX wirft deshalb einen genaueren Blick auf all die Prämien, die der FCB und der BVB für die Champions League bisher geholt haben.