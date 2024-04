Champions League Finale, Tickets: Wo und wie kann ich Karten kaufen und wie viel Geld kosten sie?

Die Fußball-Saison 2023/24 neigt sich ihrem Ende entgegen, auch in der Champions League hat man die entscheidende Phase erreicht. Am 1. Juni ist es dann so weit und im Londoner Wembley Stadium wird das große Finale um den prestigeträchtigen Henkelpott bestritten.

Die Champions League gehört zu den meistgeschauten Fußballwettbewerben, vor allem aber das Finale ist bei den Fans beliebt. Deshalb ist der Ansturm auf Karten für das Endspiel von Jahr zu Jahr enorm. Nichtsdestotrotz besteht die Möglichkeit, ein Ticket zu ergattern.

Wo und wie man Karten für das Finale in Wembley kaufen kann sowie die Kosten, die dadurch anfallen, erklären wir im Folgenden.