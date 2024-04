BVB vs. PSG, Schiedsrichter Borussia Dortmund: Wer pfeift das Halbfinale Hinspiel in der Champions League?

Der BVB hat die Generalprobe für das so wichtige Halbfinal-Hinspiel in der Champions League so richtig verpatzt. Gegen RB Leipzig setzte es am vergangenen Wochenende eine bittere 1:4-Niederlage im Kampf um den vierten Platz in der Bundesliga.

Diese Niederlage müssen die Schwarzgelben aber unbedingt vergessen, am Mittwoch, den 1. April, steht die Hinspiel-Partie gegen Paris Saint-Germain an. Der Anstoß im Dortmunder Signal-Iduna-Park erfolgt um 21 Uhr.

Dortmund und Paris standen sich in der aktuellen Saison in der Gruppenphase bereits zweimal gegenüber. PSG gewann dabei ein Duell, während das zweite unentschieden ausging.

Im folgenden Absatz schaut sich SPOX den Schiedsrichter an, der das Spiel der Königsklasse leiten wird.