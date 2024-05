BVB vs. PSG, Übertragung Borussia Dortmund heute live: Champions League Halbfinale Hinspiel im Free-TV, Livestream und Liveticker

Im zweiten Halbfinale der Champions League empfängt Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park Paris Saint-Germain. Ab 21 Uhr rollt dort am heutigen Mittwoch, dem 1. Mai, der Ball.

Die Borussen haben sich im Viertelfinale gegen Atletico Madrid durchgesetzt, PSG löste sein Halbfinal-Ticket gegen den FC Barcelona. Bereits in der Vorrunde bekamen es die beiden heutigen Kontrahenten miteinander zu tun: In Paris gewannen die Franzosen 2:0, das Duell in Dortmund endete 1:1.