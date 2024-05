BVB vs. PSG, Borussia Dortmund heute live bei Amazon oder DAZN? Dieser Sender zeigt / überträgt das Halbfinale Hinspiel in der Champions League im TV und Livestream

Es wird eine Option geben, BVB vs. PSG heute live und in Farbe zu sehen: DAZN. Im Pay-TV und im Livestream (App/Website) geht es um 20 Uhr los, auf eine rund einstündige Vorberichterstattung dürft Ihr Euch also freuen. Dieses Team setzt der Dienst heute ein:

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Tim Borowski

Reporter: Max Siebald

Eine Gratisoption gibt es also nicht, DAZN ist nämlich mit Kosten verbunden. Die Pakete DAZN Unlimited und DAZN Football haben CL-Fußball im Programm.