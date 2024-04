BVB vs. Atletico Madrid, Übertragung Borussia Dortmund heute live: Champions League Viertelfinale Rückspiel im Free-TV, Livestream und Liveticker

BVB vs. Atletico Madrid, Übertragung Borussia Dortmund heute live: Champions League Viertelfinale Rückspiel im Free-TV und Livestream

Eine Live-Übertragung von BVB vs. Atletico Madrid im Free-TV wird heute nicht angeboten.

Der Großteil der Champions League ist in dieser Saison live bei DAZN zu sehen - mit einer Ausnahme. Immer wenn in der Königsklasse dienstags gespielt wird, zeigt Amazon Prime Video eine Partie live im TV und im Livestream. Heute ist die Wahl auf Borussia Dortmund vs. Atletico Madrid gefallen. Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes werden die Partie kommentieren.

Wer sich die Partie heute live ansehen will, der benötigt einen Zugang zu Amazon Prime Video. Diesen erhaltet Ihr mit einem Prime-Abo bei Amazon. Die Kosten dafür betragen nach Ablauf des Gratis-Monats 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr.

BVB vs. Atletico kann heute in Webbrowsern und über die Prime Video-App auf vielen Geräten wie Smart-TVs sowie Tablets und Smartphones angesehen werden.