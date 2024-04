BVB vs. Atletico Madrid heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im Champions League Viertelfinale Rückspiel im TV und Livestream?

Viertelfinal-Showdown im Signal-Iduna-Park! Borussia Dortmund erwartet am heutigen Dienstag, 16. April, Atletico Madrid zum Rückspiel. Angepfiffen wird die mit Spannung erwartete Partie um 21 Uhr.

Vor sechs Tagen erspielte sich der BVB trotz einer 1:2-Auswärtsniederlage eine machbare Ausgangsposition. Die Dortmunder müssen allerdings mit einem Tor Vorsprung gewinnen, um erst einmal in die Verlängerung zu kommen. Siege mit einem höheren Vorsprung bringen den BVB, ein Unentschieden oder eine Niederlage allerdings Atletico Madrid.

"Die Chancen auf das Halbfinale stehen nicht so schlecht. Natürlich müssen wir das Spiel gewinnen, das wissen wir, aber wir werden alles dafür tun. Es wird nicht einfach, aber ich glaube an uns, dass wir ins Halbfinale einziehen können", sagte Kapitän Emre Can.