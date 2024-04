BVB, voraussichtliche Aufstellungen: So könnten Atletico Madrid und Borussia Dortmund im Champions League Viertelfinale spielen

Atletico Madrid kann für das erste Duell mit dem BVB wohl nahezu aus den Vollen schöpfen. Lediglich der Einsatz von Angreifer Memphis Depay gilt als fraglich.

Der Niederländer hatte am Samstag das Training aufgrund von muskulären Problem abbrechen müssen. In der spanischen Presse wird von einer Ausfallzeit in Höhe von drei bis vier Wochen ausgegangen.

Die Rojiblancos könnten mit einer Dreier- respektive Fünferkette auflaufen, um für die gewohnte Stabilität in der Defensive zu sorgen. Ex-Dortmunder Axel Witsel könnte dabei eine zentrale Rolle einnehmen.