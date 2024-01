Champions League, Achtelfinale: Wann geht es weiter? Datum, Termine, Spiele, Zeitplan, Teams, Vereine, Auslosung Viertelfinale, Übertragung im Free-TV und Livestream

Champions League, Achtelfinale: Wann geht es weiter? Datum, Termine, Spiele, Zeitplan, Auslosung Viertelfinale

Die K.o.-Phase geht mit den ersten Achtelfinalhinspielen am 13. Februar 2024 los. Auch am 14., 20. und 21. Februar finden Hinspiele statt. Die Rückspiele steigen dann an folgenden Tagen: 5., 6., 12. und 13. März 2024.

Ist das Achtelfinale zu Ende, geht es weiter mit der Auslosung des Viertelfinals, die am 15. März 2024 vonstatten geht und gleichzeitig bereits auch die Ziehung der Halbfinalpaarungen abdeckt.

Champions League Saison, Achtelfinale: Wann geht es weiter? Zeitplan

Phase Runde Auslosung Hinspiel Rückspiel Qualifikation Vorrunde Halbfinale 13. Juni 2023 27. Juni 2023 Vorrunde Finale 30. Juni 2023 1. Qualifikationsrunde 20. Juni 2023 11./12. Juli 2023 18./19. Juli 2023 2. Qualifikationsrunde 21. Juni 2023 25./26. Juli 2023 1./2. August 2023 3. Qualifikationsrunde 24. Juli 2023 8./9. August 2023 15. August 2023 Play-offs 7. August 2023 22./23. August 2023 29./30. August 2023 Gruppenphase 1. Spieltag 31. August 2023 19./20. September 2023 2. Spieltag 3./4. Oktober 2023 3. Spieltag 24./25. Oktober 2023 4. Spieltag 7./8. November 2023 5. Spieltag 28./29. November 2023 6. Spieltag 12./13. Dezember 2023 K.-o.-Runde Achtelfinale 18. Dezember 2023 13./14./20./21. Februar 2024 5./6./12./13. März 2024 Viertelfinale 15. März 2024 9./10. April 2024 16./17. April 2024 Halbfinale 30. April/1. Mai 2024 7./8. Mai 2024 Endspiel 1. Juni 2024 in London

Champions League Saison, Achtelfinale: Wann geht es weiter? Teams, Vereine

Die Achtelfinalpaarungen sind schon seit geraumer Zeit bekannt. Im Rennen um den Henkelpott befinden sich noch drei Bundesligisten: Der FC Bayern München muss gegen Lazio Rom an, Borussia Dortmund wurde der PSV Eindhoven zugelost und RB Leipzig trifft auf den Rekord-Champions-League-Sieger Real Madrid.