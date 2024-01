Bastian Schweinsteiger nennt seinen Sieger der Champions League

Via Instagram hat Bastian Schweinsteiger prognostiziert, wie die zweite Saisonhälfte sowie die EM im kommenden Sommer ausgehen werden. Dabei sieht er einige Überraschungen auf die Fans zukommen.

Der ehemalige Spieler des FC Bayern glaubt, dass der Rekordmeister den zwölften Meistertitel in Folge in der Bundesliga einfahren wird. Der heutige TV-Experte traut dem FCB zudem den Gewinn der Champions League zu.

Der aktuelle Tabellenführer Bayer Leverkusen wird laut Schweinsteiger am Saisonende den Titel in der Europa League feiern können.

In der Premier League, wo er einst für Manchester United selbst spielte, glaubt Schweinsteiger dagegen an eine Sensation: Der 39-Jährige ist davon überzeugt, dass das Überraschungsteam von Aston Villa - aktuell Zweiter - am Ende auf dem ersten Platz landen wird.

Mit Blick auf die deutsche Nationalelf ist Schweinsteiger weniger zuversichtlich. Bei der Europameisterschaft im eigenen Land traut er dem DFB-Team nicht den großen Wurf zu. Stattdessen ist England für Schweinsteiger der Favorit auf den Turniersieg.