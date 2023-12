Galatasaray Istanbul spielt zum Abschluss der CL-Gruppenphase beim FC Kopenhagen. Wir verraten Euch, wo die Partie im TV und im Livestream läuft.

Im Kopenhagener Parken findet am heutigen Dienstag, 12. Dezember, ein brisantes Champions-League-Spiel statt. Der FC Kopenhagen empfängt ab 21 Uhr Galatasaray Istanbul.

DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Gala hat es in der eigenen Hand als Zweiter der Gruppe A die K.o.-Phase der diesjährigen Champions League zu erreichen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg beim punktgleichen FC Kopenhagen. Den FC Bayern (13 Punkte) können Kopenhagen und Gala (beide 5 Punkte) nicht mehr von Platz eins verdrängen. Dafür kann Manchester United (4 Punkte) mit einem Sieg gegen den FC Bayern die beiden heutigen Kontrahenten noch von Platz zwei verdrängen, falls diese Unentschieden spielen.

Am 1. Spieltag trennten sich Galatasaray Istanbul und der FC Kopenhagen 2:2. Auch der dritte Platz in der Gruppe berechtigt an der Fortsetzung der internationalen Saison. Allerdings nur in der Europa League.

© getty Die Fans des FC Kopenhagen wollen ihr Team heute zum Sieg gegen Gala peitschen.

Galatasaray Istanbul: Wo läuft FC Kopenhagen vs. Gala heute live im Free-TV und Livestream?

Eine Liveübertragung der Partie FC Kopenhagen vs. Galatasaray Istanbul im frei empfangbaren Fernsehen wird es heute nicht geben. Das ist der Situation um die Übertragungsrechte der Champions League geschuldet.

Die Übertragungsrechte liegen in dieser Saison bei zwei Anbietern: DAZN und Amazon Prime. Am heutigen Dienstag gibt es sieben Spiele und die Konferenz auf DAZN live zu sehen, Manchester United gegen Bayern läuft bei Amazon Prime.

Kopenhagen vs. Galatasaray könnt Ihr im DAZN-Livestream auf jedem Smartphone oder Tablet auch von unterwegs, über die DAZN-App oder auch auf einem Smart-TV und über die Homepage von DAZN auf einem PC oder Notebook sehen.

Die Liveübertragung beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff. Guido Hüsgen wird das Spiel kommentieren.

Um der DAZN-Liveübertragung folgen zu können, benötigt Ihr das Abo-Paket DAZN Unlimited. Das gilt auch, wenn Ihr das Spiel in der großen Konferenz live verfolgen wollt.

Galatasaray Istanbul: Wo läuft FC Kopenhagen vs. Gala heute live im Free-TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Kostenlos ist das Angebot, das SPOX für Euch parat hat! Wir tickern die komplette Partie sehr ausführlich mit. Ihr verpasst somit nichts vom Geschehen in Kopenhagen.

Hier geht's zum Liveticker FC Kopenhagen - Galatasaray Istanbul.

Galatasaray Istanbul: Wo läuft FC Kopenhagen vs. Gala heute live im Free-TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 6. Spieltag

Champions League, 6. Spieltag Spiel: FC Kopenhagen vs. Galatasaray Istanbul

FC Kopenhagen vs. Galatasaray Istanbul Datum: 12. Dezember

12. Dezember Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Spielort: Parken, Kopenhagen

Parken, Kopenhagen Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, 6. Spieltag - Die Gruppe A im Überblick