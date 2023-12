Galatasaray Istanbul spielt heute in der Champions League beim FC Kopenhagen. Wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Tag der Entscheidungen in der Champions League! Am heutigen Dienstag, 12. Dezember, wird der letzte Spieltag der Gruppenphase mit acht Partien eröffnet.

In der Gruppe A kommt es dabei zum Duell zwischen dem FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Die Partie wird um 21 Uhr im Kopenhagener Parken angepfiffen.

Bayern München steht als Sieger der Gruppe A fest. Im Kampf um die weiteren Plätze liegen die anderen drei Teams noch eng zusammen. Galatasaray Istanbul ist Dritter mit fünf Punkten. So viele Zähler hat bisher auch Kopenhagen als Zweiter geholt. Manchester United bildet mit vier Punkten das Tabellenschlusslicht.

Um Platz zwei, der zum Einzug in die K.o.-Phase der Champions League berechtigt, kommt es heute also zu einem Dreikampf - ebenso im Rennen um Platz drei, der an der weiteren Teilnahme an der Europa League im kommenden Jahr berechtigt.

Wichtig in diesem Zusammenhang: In Istanbul errang Kopenhagen gegen Gala ein 2:2. Für reichlich Spannung ist heute gesorgt. Wer zwischen Kopenhagen und Gala als Sieger hervorgeht, spielt 2024 weiter in der Königsklasse um den Titel.

FC Kopenhagen vs. Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Gala in der Champions League im TV und Livestream?

Von den Spielen der Gruppenphase der Champions League gibt es in Deutschland generell keine Live-Übertragungen im Free-TV. Deshalb gibt es im frei empfangbaren Fernsehen heute auch keine Livebilder von FC Kopenhagen vs. Gala zu sehen.

Die Übertragungsrechte für das Spiel liegen bei DAZN. Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigt die Partie mit dem Kommentar von Guido Hüsgen ab 21 Uhr im Einzel-Livestream - den Ihr auch über die App auf Eurem Smart-TV live verfolgen könnt - und als Teil der großen CL-Konferenz.

Um die Spiele der Champions League via DAZN ansehen zu können, benötigt Ihr das Abo-Paket DAZN Unlimited (29,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro pro Monat im Monatsabo).

FC Kopenhagen vs. Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Gala im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Duell zwischen dem FC Kopenhagen und Galatasaray heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Kein Problem, SPOX tickert das gesamte Spiel für Euch mit.

Hier geht's zum Liveticker FC Kopenhagen - Galatasaray Istanbul.

FC Kopenhagen vs. Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Gala im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 6. Spieltag

Champions League, 6. Spieltag Spiel: FC Kopenhagen vs. Galatasaray Istanbul

FC Kopenhagen vs. Galatasaray Istanbul Datum: 12. Dezember

12. Dezember Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Spielort: Parken, Kopenhagen

Parken, Kopenhagen Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, 6. Spieltag - Die Gruppe A im Überblick