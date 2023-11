Thomas Tuchel knöpft sich nach Sieg des FC Bayern gegen Galatasaray einen Journalist vor: "Jetzt bin ich gespannt!"

Trainer Thomas Tuchel hat nach dem 2:1 seines FC Bayern München in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul verwundert und gereizt auf eine Frage eines Journalisten während der Pressekonferenz nach dem Spiel reagiert.

Durch den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel hatte sich der FCB vorzeitig den ersten Platz und das damit verbundene Weiterkommen ins Achtelfinale gesichert.

"Wie sehen Sie die Entwicklung in der Champions League? Vielleicht nicht ganz so glanzvoll wie in der Bundesliga? Liegt das daran, dass die Gegner schwerer sind? Wie machen Sie das fest? Es sind zwar zwölf Punkte, …", führte der Journalist aus, ehe Tuchel verbal dazwischengrätschte: "Jetzt bin ich gespannt! Jetzt bin ich gespannt! Aber?"

Daraufhin ergänzte der Journalist: "In der Bundesliga waren es schon mehr Glanzleistungen."

Tuchel stellte daraufhin Gegenfragen: "Der nächste in der Gruppe hat wie viele Punkte? Vier? Fünf?"

FC Bayern: Makellose Bilanz in der Champions League

Später kam der FCB-Trainer noch einmal auf das Thema zurück: "Ich weiß nicht, ob dann die Erwartungshaltung eventuell auch manchmal zu hoch ist! Wenn ich mit meiner Mannschaft nach Kopenhagen fahre, erwarten wir nicht, da zu glänzen. Oder wir bezeichnen 'glänzen' als etwas anderes. Wenn du das dort mitgehst, dir für die Drecksarbeit nicht zu schade bist, dann sieht 'glänzen' vielleicht auch mal aus wie harte Arbeit. Aber am Ende glänzt dann das Ergebnis", sagte er.

Der FC Bayern gewann in der Champions League beide Partien gegen Galatasaray (3:1, 2:1), das Heimspiel gegen Manchester United (4:3) und auch auswärts beim FC Kopenhagen (2:1).

