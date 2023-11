Union Berlin bekommt es heute in der Champions mit dem SC Braga zu tun. Doch wer zeigt / überträgt die Partie live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am heutigen Mittwoch, den 29. November, duellieren sich am 5. Gruppenspieltag der Champions League der SC Braga und Union Berlin. Die Partie in der Gruppe C beginnt um 21.00 Uhr im Estádio Municipal de Braga.

Die K.o.-Runde der Champions League kann Union Berlin nicht mehr erreichen. Die Unioner liegen aktuell nämlich mit einem Zähler auf dem vierten Platz in der Gruppe C. Platz drei können die Berliner in der Gruppe aber noch erreichen und damit europäisch überwintern. Wie läuft das Debut von Nenad Bjelica und zieht Union Berlin mit einem Sieg am heutigen Abend am SC Braga in der Tabelle vorbei?

Das Hinspiel gegen Union Berlin gewann der heutige Gastgeber am 2. Gruppenspieltag der Champions League denkbar knapp mit 3:2. Union gab vor heimischem Publikum eine 2:0-Führung aus der Hand. Das war bislang der einzige Sieg und die einzigen Punkte für den SC Braga in der Gruppe C.

SC Braga vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

SC Braga: Matheus - V. Gomez, José Fonte, Niakaté, Borja - Al Musrati, Zalazar - Alvaro Djalo, Ricardo Horta, Bruma - Banza

Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Juranovic, R. Khedira, Gosens - Laidouni, Haberer - D. Fofana, K. Behrens

Die Begegnung zwischen dem SC Braga und Union Berlin könnt Ihr am heutigen Abend auf DAZN verfolgen. Der Sender überträgt das Champions-League-Spiel am Abend live und in voller Länge im Livestream. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser. Im Livestream könnt Ihr die Begegnung auch zusammen mit den sieben weiteren Champions-League-Duelle am Abend verfolgen. Die Konferenz seht Ihr zudem im TV auf DAZN 2.

DAZN startet mit den Vorberichten zum Spiel um 20.15 Uhr. Für den Pay-TV-Sender sind am Abend Marco Hagemann als Kommentator, Benny Lauth als Experte sowie Freddy Harder als Reporter im Einsatz.

Mit einem Abo bei DAZN Unlimited seht Ihr heute SC Braga vs. Union Berlin live und in voller Länge. Alle Informationen zu den verschiedenen DAZN-Paketen findet Ihr hier.

© getty Gewinnt Union Berlin heute das Duell gegen den SC Braga?

Event: Champions League, 5. Spieltag

Champions League, 5. Spieltag Spiel: SC Braga vs. Union Berlin

SC Braga vs. Union Berlin Datum: 29. November

29. November Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Estádio Municipal de Braga, Braga

Estádio Municipal de Braga, Braga Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

SPOX verfolgt das Champions-League-Spiel zwischen dem SC Braga und Union Berlin am heutigen Mittwochabend für Euch im Liveticker. Hier verpasst Ihr keine Szene der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Champions League, 5. Spieltag - Die Gruppe C im Überblick