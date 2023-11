Das Spitzenspiel in der Champions-League-Gruppe C bestreiten am heutigen Abend Real Madrid und der SSC Neapel. SPOX verrät Euch, wer die Begegnung am 5. Spieltag live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Real Madrid und der SSC Neapel treffen am heutigen Mittwochabend, den 29. November, in der Champions League aufeinander. Das Spitzenspiel beginnt um 21.00 Uhr im Santiago Bernabeu in Madrid.

DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Real Madrid führt die Champions-League-Gruppe C nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen souverän an. Das Team von Carlo Ancelotti hat somit das Ticket für die K.o.-Runde bereits gelöst. Real Madrid kann heute den ersten Platz in der Tabelle zementieren.

Die heutigen Gäste aus Neapel konnten bislang in der Champions-League-Gruppenphase sieben Zählern sammeln. Der SSC Neapel liegt damit in der Tabelle vor dem SC Braga und Union Berlin.

Real Madrid vs. SSC Neapel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Die heutigen Spiele im Überblick

Termin Heim Auswärts Gruppe Übertragung Mi., 29.11., 18.45 Uhr Galatasaray Istanbul Manchester United A DAZN Mi., 29.11., 18.45 Uhr FC Sevilla PSV Eindhoven B DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr FC Bayern München FC Kopenhagen A DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr FC Arsenal RC Lens B DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr Real Madrid SSC Neapel C DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr Sporting Braga Union Berlin C DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr Benfica Lissabon Inter Mailand D DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr Real Sociedad RB Salzburg D DAZN

Real Madrid vs. SSC Neapel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

DAZN überträgt das Spitzenspiel zwischen Real Madrid und dem SSC Neapel heute exklusiv im Livestream. Der Sender startet um 21.00 Uhr mit der Übertragung der Begegnung. Nico Seepe kommentiert das Spiel für DAZN, Jonas Hummels ist als Experte im Einsatz.

Alternativ könnt Ihr die Partie auch im TV auf DAZN 2 in der Konferenz, zusammen mit den anderen Partien am Abend, sehen. Den Livestream des Spiels und den Konferenz-Livestream findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App.

Das heutige Champions-League-Duell erlebt Ihr mit einem DAZN-Unlimited-Abo. Hier findet Ihr alle Infos zu den den verschiedenen DAZN-Abos.

© getty Real Madrid führt die Gruppe C souverän vor dem SSC Neapel an.

Real Madrid vs. SSC Neapel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Das Duell zwischen Real Madrid und dem SSC Neapel begleitet SPOX am Abend für Euch in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Sekunde des Topspiels verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Champions League, 5. Spieltag - Die Gruppe C im Überblick