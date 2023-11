"Ein Clown": Kopenhagens Denis Vavro attackiert Alejandro Garnacho von Manchester United

Alejandro Garnacho hat am Mittwochabend bei der Pleite von Manchester United gegen den FC Kopenhagen in der Champions League erneut versucht, vor einem Strafstoß der Dänen den Elfmeterpunkt zu malträtieren.

Bei den Gastgebern kam der Versuch der Unsportlichkeit des 19 Jahre alten Argentiniers überhaupt nicht gut an. Bereits im Hinspiel vor einigen Tagen hatte Garnacho in Old Trafford gezielt den Elfmeterpunkt bearbeitet, ehe Jordan Larsson für Kopenhagen an André Onana scheiterte.

United gewann das Spiel mit 1:0 und anschließend sagte Trainer Jacob Neestrup bei VG: "Es ist die Aufgabe von Schiedsrichtern und Verbänden, Grenzen zu ziehen. Man muss nur eine Rote Karte zeigen und die Spieler hören auf, so etwas zu machen."

Diesmal versuchte es Garnacho erneut, wurde aber von Gegenspieler Kevin Diks geblockt. Diogo Goncalves verwandelte anschließend den Versuch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zum zwischenzeitlichen 2:2 und United kassierte am Ende eine 3:4-Niederlage.

© getty

Kopenhagens Denis Vavro ätzte anschließend bei bold.dk: "Das war jetzt das zweite Mal. Und dann auch noch in unserem Stadion! Für mich ist er ein Clown. Er hat die Mentalität eines Kindes, wenn er das nochmal versucht. Es ist eine Sache, das zuhause in der 97. Minute zu machen. Aber in der ersten Halbzeit? Ich verstehe nicht, dass er sowas macht."

Garnacho provoziert auch die Kopenhagen-Fans

Garnacho sorgte zudem für einen Aufreger, als er nach dem zwischenzeitlichen 3:2 für United durch Bruno Fernandes die Kopenhagen-Fans im Parken provozierte, indem er beim Jubel seinen Finger auf die Lippen legte.

Durch den Sieg ist Kopenhagen in der Tabelle der Gruppe A an United vorbeigezogen und belegt nun mit vier Zählern hinter dem souveränen Spitzenreiter FC Bayern den zweiten Platz. Die Red Devils dagegen sind mit nur einem Sieg aus vier Spielen das Schlusslicht. Ihnen droht das frühe Aus.