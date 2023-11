In der Champions League ist am heutigen Tag Manchester United bei Galatasaray Istanbul zu Gast. Doch wo läuft das Duell in der Königsklasse live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am 5. Gruppenspieltag der Champions League kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Galatasaray Istanbul und Manchester United. Die Europapokalbegegnung ist für 18.45 Uhr im Rams Park in Istanbul angesetzt.

Manchester United benötigt für das Weiterkommen in der Champions League dringend Punkte. Mit nur drei Zählern ist das Team von Erik ten Hag aktuell Letzter in der Gruppe A. Aussichtlos ist die Lage bei den Red Devils jedoch nicht: Platz zwei liegt, genau wie der heutige Gegner aus Istanbul, nur einen Punkt vor Manchester United.

Das Hinspiel jedoch gewann Galatasaray Istanbul knapp mit 3:2 gegen Manchester United. Sichert sich Gala vor heimischen Publikum erneut den Sieg?

Galatasaray Istanbul: Wo läuft Gala vs. Manchester United heute live im Free-TV und Livestream?

Für die Übertragung des Spiels zwischen Galatasaray Istanbul und Manchester United zeigt sich heute DAZN zuständig. Der Sender zeigt das Champions-League-Duell heute exklusiv im TV und Livestream. Ab 18.30 Uhr beginnen die Vorberichte auf DAZN 1, auf DAZN 2 seht Ihr die Begegnung alternativ in der Konferenz.

Im Livestream könnt Ihr ebenso die Partie live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen. Um die Champions League auf DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein DAZN-Unlimited-Abo. Hier gibt es alle Infos zu den DAZN-Abonnements.

Galatasaray Istanbul: Wo läuft Gala vs. Manchester United heute live im Free-TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 5. Spieltag

Champions League, 5. Spieltag Spiel: Galatasaray Istanbul vs. Manchester United

Galatasaray Istanbul vs. Manchester United Datum: 29. November

29. November Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Rams Park, Istanbul

Rams Park, Istanbul Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Galatasaray Istanbul: Wo läuft Gala vs. Manchester United heute live im Free-TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt die Partie zwischen Galatasaray Istanbul und Manchester United für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Wir halten Euch über sämtliche Spielgeschehnisse auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

