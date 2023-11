Es ist wieder soweit, in der Champions League stehen die ersten Rückspiele der Gruppenphase an. Welche das sind und wer sie im TV und Livestream überträgt? SPOX liefert die Antwort.

In der Champions League dürfen wir uns am 4. Spieltag wieder auf eine Menge Fußball der Spitzenklasse freuen, am heutigen Dienstag kommen die Teams der Gruppen E-H zum Einsatz. Dazu zählen auch zwei deutsche Teams, nämlich Borussia Dortmund und RB Leipzig. Die ersten Spiele laufen ab 18.45 Uhr.

DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Nun stellt sich allerdings die große Frage, wer für die Übertragung der Spiele zuständig ist - Amazon Prime Video oder DAZN? Wir erklären, welche Partien wo laufen.

© getty Der BVB bekommt es heute mit Newcastle United zu tun.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 4. Spieltag heute live im TV und Livestream?

Die grundlegende Abmachung der beiden Streamingdienste ist wie folgt: DAZN zweigt fast alle Partien der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge, nur eine Dienstagsbegegnung pro Spieltag darf sich Amazon Prime Video aussuchen. Da heute Dienstag ist, bedeutet dies, dass Ihr sieben der acht angesetzten Duelle bei DAZN findet und eines bei Amazon.

Die Wahl von Amazon Prime Video ist dabei auf Borussia Dortmund vs. Newcastle United gefallen, das bereits um 18.45 Uhr angepfiffen wird. Eine Dreiviertelstunde, bevor es zwischen den beiden Klubs zur Sache geht, beginnen die Vorberichte, das eigentliche Geschehen kommentieren dann Jonas Friedrich und Experte Benedikt Höwedes. Der Dienst ist allerdings nicht kostenfrei, 8,99 Euro müsst Ihr monatlich zahlen.

Alles Weitere findet Ihr ausschließlich bei DAZN, und zwar nur im Umfang des Pakets DAZN Unlimited. Dieses kostet 29,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 44,99 Euro monatlich im Monatsabo.

DAZN oder Amazon Prime, CL 4. Spieltag heute live im TV und Livestream: Die Spiele am Dienstag

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 18.45 Uhr Schachtjor Donezk FC Barcelona DAZN 18.45 Uhr Borussia Dortmund Newcastle United Amazon Prime Video 21 Uhr FC Porto Antwerp FC DAZN 21 Uhr Roter Stern Belgrad RB Leipzig DAZN 21 Uhr Manchester City Young Boys DAZN 21 Uhr AC Mailand Paris Saint-Germain DAZN 21 Uhr Lazio Rom Feyenoord Rotterdam DAZN 21 Uhr Atlético Madrid Celtic Glasgow DAZN

Champions League, Übertragung 4. Spieltag heute live: Der Liveticker von SPOX

Wenn Euch statt Bewegtbild auch Bewegttext reicht, schaut doch einfach mal bei uns vorbei. Auf SPOX gibt's nämlich alle CL-Partien im Liveticker, sodass Ihr keine wichtige Aktion verpasst:

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Champions League, 4. Spieltag heute live: Teams und Gruppen im Überblick

GRUPPE E

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Feyenoord Rotterdam 3 2 0 1 +3 6 2 Atlético Madrid 3 1 2 0 +1 5 3 Lazio Rom 3 1 1 1 -1 4 4 Celtic Glasgow 3 0 1 2 -3 1

GRUPPE F

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Paris Saint-Germain 3 2 0 1 +2 6 2 Borussia Dortmund 3 1 1 1 -1 4 3 Newcastle United 3 1 1 1 +2 4 4 AC Mailand 3 0 2 1 -3 2

GRUPPE G

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Manchester City 3 3 0 0 +6 9 2 RB Leipzig 3 2 0 1 +2 6 3 Young Boys 3 0 1 2 -4 1 4 Roter Stern Belgrad 3 0 1 2 -4 1

GRUPPE H