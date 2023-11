Die nächste englische Woche steht an, am heutigen Dienstag geht es wieder in der Champions League zur Sache. Wer gefragt ist und wo Ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Weiter geht es in der Königsklasse, in dieser Woche geht es mit den ersten Rückspielen der Gruppen E-H los. Im Einsatz sind unter anderem auch Borussia Dortmund und RB Leipzig, die ersten Begegnungen am heutigen Dienstag, dem 6. November, starten bereits um 18.45 Uhr.

Aber wo könnt Ihr die ganzen Partien, inklusive jener mit deutscher Beteiligung, live sehen? Und welche Matchups warten überhaupt auf uns? Das erklärt dieser Artikel!

© getty Der BVB bekommt es heute mit Newcastle United zu tun.

Champions League, Übertragung 4. Spieltag heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele am Dienstag im TV und Livestream

Acht Spiele stehen heute wieder auf dem Programmplan, wie jeden TV-Aufteilung ist die gleiche wie jeden Dienstag: eine Partie zeigt Amazon Prime Video, den Rest DAZN - eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht. Die einzige Frage, die sich also stellt: für welche Partie hat der Streamingservice des Onlinehändlers sich entschieden?

Wenig überraschend überträgt Amazon Prime Video eine Begegnung mit deutscher Beteiligung, die Wahl ist auf das Duell des BVB mit Newcastle United gefallen. Da es sich dabei um ein frühes Spiel handelt, beginnt auch die Vorberichterstattung bereits um 18 Uhr, also eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff. Kommentiert wird das Ganze wie gewohnt von Jonas Friedrich und Experte Benedikt Höwedes. Für 8,99 Euro, die monatlich für das Prime-Abo fällig werden, könnt Ihr einschalten.

Die anderen sieben Spiele werden von DAZN ausgestrahlt, ebenfalls gegen eine Gebühr. Von den drei Paketen, die der Streamingdienst anbietet, benötigt Ihr DAZN Unlimited, welches 29,99 Euro im Monat (Monatsabo) bzw. 44,99 Euro im Monat (Jahresabo) kostet.

Champions League, Übertragung 4. Spieltag heute live: Die Spiele am Dienstag im Überblick

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 18.45 Uhr Schachtjor Donezk FC Barcelona DAZN 18.45 Uhr Borussia Dortmund Newcastle United Amazon Prime Video 21 Uhr FC Porto Antwerp FC DAZN 21 Uhr Roter Stern Belgrad RB Leipzig DAZN 21 Uhr Manchester City Young Boys DAZN 21 Uhr AC Mailand Paris Saint-Germain DAZN 21 Uhr Lazio Rom Feyenoord Rotterdam DAZN 21 Uhr Atlético Madrid Celtic Glasgow DAZN

Champions League, Übertragung 4. Spieltag heute live: Der Liveticker von SPOX

Alternativ werdet Ihr natürlich auch bei uns fündig, wie gewohnt versorgen wir Euch in unseren Livetickern mit regelmäßigen Updates zum Geschehen:

Champions League, 4. Spieltag heute live: Teams und Gruppen im Überblick

GRUPPE E

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Feyenoord Rotterdam 3 2 0 1 +3 6 2 Atlético Madrid 3 1 2 0 +1 5 3 Lazio Rom 3 1 1 1 -1 4 4 Celtic Glasgow 3 0 1 2 -3 1

GRUPPE F

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Paris Saint-Germain 3 2 0 1 +2 6 2 Borussia Dortmund 3 1 1 1 -1 4 3 Newcastle United 3 1 1 1 +2 4 4 AC Mailand 3 0 2 1 -3 2

GRUPPE G

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Manchester City 3 3 0 0 +6 9 2 RB Leipzig 3 2 0 1 +2 6 3 Young Boys 3 0 1 2 -4 1 4 Roter Stern Belgrad 3 0 1 2 -4 1

GRUPPE H