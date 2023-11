Nachdem es in der Champions League gestern bereits zur Sache ging, wartet am heutigen Mittwoch eine weitere Fuhre an Spielen auf uns. Wie Ihr die im TV und Livestream verfolgen könnt, erklärt dieser Artikel.

Acht Spiele stehen am 4. Spieltag der CL-Saison noch auf dem Plan, diese werden heute in den Gruppen A-D absolviert. Aus deutscher Sicht sind vor allem die Partien von Union Berlin bei der SSC Neapel und vom FC Bayern München gegen Galatasaray Istanbul interessant.

Auch in diesem Jahr sind wieder mehrere Streamingdienste für die Ausstrahlung der Königsklasse verantwortlich. Welche heute zuständig sind? Hier bekommt Ihr die Antwort!

© getty Der FC Bayern München empfängt heute Galatasaray SK.

Champions League, Übertragung 4. Spieltag heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele am Mittwoch im TV und Livestream

An Dienstagen wird immer eine Partie von Amazon Prime Video übertragen, mittwochs ist die Übertragungslage ganz simpel erklärt: DAZN hat alle Spiele des Tages im Programm. Schaltet also einfach beim Streamingdienst ein, dann seid Ihr auf der sicheren Seite.

Die erste Begegnung mit deutscher Beteiligung ist SSC Neapel vs. Union Berlin, die um 18.45 Uhr angepfiffen wird. Die Vorberichte beginnen um 18.15 Uhr, das Team besteht aus den Moderatoren Alex Schlüter und Tobi Wahnschaffe, Experte Benny Lauth und Kommentator Uli Hebel. Ab 20 Uhr findet Ihr dann auch das Spiel des FC Bayern gegen Galatasaray SK bei DAZN, hier empfangen Euch Moderatorin Laura Wontorra, Experte Sami Khedira, Kommentator Marco Hagemann und Reporter Max Siebald.

Ohne eine Gebühr kommt Ihr allerdings nicht an die Übertragung von DAZN. Drei Pakete stellt der Dienst zur Auswahl, für die Königsklasse müsst Ihr DAZN Unlimited abonnieren, wofür 29,99 Euro im Monat (Monatsabo) bzw. 44,99 Euro im Monat (Jahresabo) anfallen.

Champions League, Übertragung 4. Spieltag heute live: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 18.45 Uhr SSC Neapel Union Berlin DAZN 18.45 Uhr Real Sociedad Benfica Lissabon DAZN 21 Uhr FC Bayern München Galatasaray SK DAZN 21 Uhr FC Kopenhagen Manchester United DAZN 21 Uhr FC Arsenal FC Sevilla DAZN 21 Uhr PSV Eindhoven RC Lens DAZN 21 Uhr Real Madrid Sporting Braga DAZN 21 Uhr RB Salzburg Inter Mailand DAZN

Champions League, Übertragung 4. Spieltag heute live: Der Liveticker von SPOX

Alternative gefällig? Vielleicht sind ja unsere Liveticker etwas für Euch! Wir begleiten sämtliche Spiele der Königsklasse, sodass Euch auch ohne ein Streaming-Abo nichts entgeht:

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Champions League, 4. Spieltag heute live: Teams und Gruppen im Überblick

GRUPPE A

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 FC Bayern München 3 3 0 0 +4 9 2 Galatasaray Istanbul 3 1 1 1 -1 4 3 Manchester United 3 1 0 2 -1 3 4 FC Kopenhagen 3 0 1 2 -2 1

GRUPPE B

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 FC Arsenal 3 2 0 1 +4 6 2 RC Lens 3 1 2 0 +1 5 3 FC Sevilla 3 0 2 1 -1 2 4 PSV Eindhoven 3 0 2 1 -4 2

GRUPPE C

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Real Madrid 3 3 0 0 +3 9 2 SSC Neapel 3 2 0 1 +1 6 3 Sporting Braga 3 1 0 2 -1 3 4 1. FC Union Berlin 3 0 0 3 -3 0

GRUPPE D