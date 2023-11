"Dieses Mal berechtigt?": Mats Hummels stichelt nach BVB-Sieg gegen Kylian Mbappé und PSG

Mats Hummels von Borussia Dortmund hat nach dem 3:1-Sieg bei der AC Milan in der Champions League gegen den Gruppenkonkurrenten PSG gestichelt.

Grund für seinen spitzen Kommentar war der späte Pariser Ausgleich beim 1:1 gegen Newcastle.

Durch das Unentschieden können die Pariser mit einem Auswärtssieg am letzten Spieltag in Dortmund noch den BVB vom ersten Platz verdrängen. Kylian Mbappé hatte gegen die Magpies in der 98. Minute mit einem höchst umstrittenen Handelfmeter für den Ausgleich gesorgt.

© getty

Hummels erfuhr erst im Interview mit Amazon Prime Video vom PSG-Tor. "Die haben noch getroffen?", fragte er nach. Auf die Info, dass Mbappé noch einen Elfmeter versenkt habe, reagierte er: "Ah, wenigstens berechtigt dieses Mal?"

Hummels spielt auf BVB-Duell in Paris an

Damit spielte er auf das BVB-Hinspiel in Paris an, bei dem kurz nach der Pause ein zweifelhafter Handelfmeter zum 0:1 gepfiffen wurde, als Niklas Süle die Kugel aus kürzester Distanz an die Hand gesprungen war.

Der BVB empfängt am 13. Dezember PSG zum finalen Gruppenspiel in Dortmund. Dabei reicht den Borussen ein Unentschieden im eigenen Stadion, um den ersten Platz zu verteidigen. Der Einzug ins Achtelfinale ist den Dortmundern nicht mehr zu nehmen.