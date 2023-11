Champions League, Auslosung Achtelfinale: Termin, Ort, Teams, Lostöpfe, Modus, Übertragung der Ziehung im Free-TV und Livestream

Die Champions-League-Vorrunde neigt sich dem Ende entgegen, SPOX wirft deshalb schon mal einen Blick nach vorn auf die bevorstehende Auslosung des Achtelfinals. Termin, Ort, Teams, Lostöpfe, Modus, Übertragung der Ziehung im Free-TV und Livestream - alles, was Ihr dafür wissen müsst, wird hier erklärt.

Im Moment dreht sich in der Champions League alles um den 5. Spieltag der Gruppenphase. Doch bereits in wenigen Wochen werden die ersten Mannschaften aus dem Turnier ausgeschieden sein, wenn dann der 6. und letzte Spieltag vorüber ist. Danach geht es weiter mit der K.o.-Phase, die mit dem Achtelfinale eröffnet wird.

Bevor auf dem Rasen dann zum ersten Mal in der laufenden Saison K.o.-Spiele bestritten werden, muss noch die Auslosung vonstatten gehen. Im Folgenden erfahrt Ihr Näheres dazu.

Champions League, Auslosung Achtelfinale: Termin, Ort, Teams, Lostöpfe, Modus

Die abschließenden Vorrundenspiele sind für den 13. Dezember angesetzt. Nicht lange müssen die Fans danach warten, ehe die Paarungen für das Achtelfinale gezogen werden. Die Auslosung findet nämlich am Montag, den 18. Dezember 2023, statt. Wie üblich wird die Ziehung auch dieses Mal in Nyon in der Schweiz abgehalten. Um 12 Uhr deutscher Zeit soll es losgehen.

Was bereits bei der Bildung der Gruppen galt, gilt auch im Achtelfinale: Mannschaften aus demselben Verband dürfen noch nicht einander zugelost werden. Das heißt, dass es beispielsweise auf jeden Fall noch nicht zu einem Duell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig kommen wird.

Zwei Lostöpfe werden bei der Ziehung verwendet, in einem liegen die acht Erstplatzierten der Gruppenphase, im anderen die Zweitplatzierten. So trifft dann also stets ein Gruppenerster auf einen Gruppenzweiten.

Bereits zwei Spieltage vor Schluss für das Achtelfinale qualifiziert sind:

FC Bayern München (Deutschland)

Real Madrid (Spanien)

Real Sociedad (Spanien)

Inter Mailand (Italien)

Manchester City (England)

RB Leipzig (Deutschland)

Champions League, Auslosung Achtelfinale: Übertragung der Ziehung im Free-TV und Livestream

Um die Übertragung der Auslosung kümmern sich mehrere Anbieter. Sky etwa bietet das Event im TV bei Sky Sport News an und stellt bei skysport.de und in der Sky Sport App einen passenden Livestream zur Verfügung. Auch der Streamingdienst DAZN zeichnet aller Voraussicht nach für die Übertragung verantwortlich. Darüber hinaus ist auch die UEFA selbst mit einem Livestream zur Stelle. Dieser ist bei uefa.tv kostenlos abrufbar.

Champions League Saison 2023/24: Termine