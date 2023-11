Die Gruppenphase der Champions League ist voll im Gange, nichtsdestotrotz haben einige Mannschaften bereits einen Platz im Achtelfinale fixiert. Um welche es sich dabei handelt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Vier Spielrunden wurden in der Champions-League-Gruppenphase bereits absolviert, zwei stehen noch bevor. Am heutigen Dienstag, den 28. November, stehen die ersten acht Partien des 5. Spieltags auf dem Plan. Obwohl es also noch haufenweise Punkte zu sammeln gibt, stehen einige europäische Top-Teams bereits als Achtelfinalisten fest.

Im Folgenden erfahrt Ihr, welche Mannschaften einen Platz in der K.o.-Phase sicher haben.

© getty Der FC Bayern München hat bereits vor dem 5. Vorrundenspieltag einen Platz im Achtelfinale sicher.

Champions League, Achtelfinale: Diese Teams haben sich bereits für die K.o.-Phase qualifiziert

Von den 16 Achtelfinaltickets sind vor dem 5. Spieltag bereits sechs vergeben. Dazu sind zwei der bereits qualifizierten Mannschaften Bundesligisten: Der FC Bayern München spielt bislang ein makelloses Turnier und hat sich in der Gruppe A einen riesigen Vorsprung von acht Zählern auf die Verfolger Galatasaray Istanbul und FC Kopenhagen erkämpft. Platz eins ist der Mannschaft von Thomas Tuchel also bereits sicher.

Beim zweiten deutschen Achtelfinalisten handelt es sich um RB Leipzig, der nach vier Spielen bei neun Punkten steht und nur Titelverteidiger Manchester City (10 Punkte), ebenfalls fix eine Runde weiter, vor sich hat. Roter Stern Belgrad und die Young Boys Bern liegen mit jeweils einem Punkt abgeschlagen dahinter.

In der nächsten Runde auf jeden Fall mit dabei sind auch zwei Klubs aus der spanischen Primera Division. Bei Rekordgewinner Real Madrid ist es keine Überraschung, dass man die Gruppe C mit den Gegnern SSC Neapel, Sporting Braga und Union Berlin dominieren konnte, wobei viele im Vorfeld wohl nicht mit Real Sociedads starken Leistungen gerechnet haben.

Die Basken führen die Gruppe D vor dem ebenfalls für das Achtelfinale qualifizierten Finalisten der Vorsaison, Inter Mailand, punktgleich an. Es gibt in dem Fall also lediglich noch zu klären, wer als Erster und wer als Zweiter aus der Vorrunde hervorgeht.

Bereits für das Achtelfinale qualifiziert sind:

FC Bayern München (Deutschland)

Real Madrid (Spanien)

Real Sociedad (Spanien)

Inter Mailand (Italien)

Manchester City (England)

RB Leipzig (Deutschland)

Champions League: Alle acht Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Bayern München 4 5 12 2 FC Kopenhagen 4 -1 4 3 Galatasaray 4 -2 4 4 Manchester United 4 -2 3

Gruppe B:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Arsenal FC 4 6 9 2 RC Lens 4 0 5 3 PSV Eindhoven 4 -3 5 4 Sevilla FC 4 -3 2

Gruppe C:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Real Madrid 4 6 12 2 SSC Neapel 4 1 7 3 Sporting Braga 4 -4 3 4 1. FC Union Berlin 4 -3 1

Gruppe D:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Real Sociedad San Sebastian 4 5 10 2 Inter Mailand 4 3 10 3 RB Salzburg 4 -2 3 4 SL Benfica 4 -6 0

Gruppe E:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Atlético Madrid 4 7 8 2 Lazio Rom 4 0 7 3 Feyenoord Rotterdam 4 2 6 4 Celtic Glasgow 4 -9 1

Gruppe F:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 4 1 7 2 Paris Saint-Germain 4 1 6 3 AC Mailand 4 -2 5 4 Newcastle United 4 0 4

Gruppe G:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Manchester City 4 9 12 2 RB Leipzig 4 3 9 3 Roter Stern Belgrad 4 -5 1 4 BSC Young Boys 4 -7 1

Gruppe H: