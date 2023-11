Die AC Milan und Paris Saint-Germain stehen sich heute in der Champions League gegenüber. Das Vorrundenspiel wird von SPOX live getickert.

In der Gruppe F der Champions League geht es heute so richtig zur Sache! Die AC Milan empfängt Paris Saint-Germain und will sich für die 0:3-Niederlage in der Hinrunde revanchieren.

AC Milan vs. PSG: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Milan ist nach drei Spielrunden Gruppenletzter und steht dadurch unter Zugzwang. Einfach ist der Weg zum Achtelfinale jedoch nicht, heute geht es gegen den Tabellenführer und gegen die Mannschaft, die die Rossoneri in der Hinrunde 3:0 bezwang.

vor Beginn Um 21 Uhr ertönt im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand der Anpfiff.

vor Beginn Herzlich willkommen zum Champions-League-Gruppenspiel zwischen der AC Milan und Paris Saint-Germain.