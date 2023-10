Union Berlin ist erstmals bei der Champions League dabei. Ihre Heimspiele tragen die Eisernen allerdings nicht im Stadion An der Alten Försterei aus. Stattdessen kommen Real Madrid, SSC Neapel und der SC Braga reisen ins Olympiastadion, der eigentlichen Heimspielstätte von Hertha BSC. SPOX klärt auf, warum das so ist.

Nach einer überragenden Bundesliga-Saison hat es Union Berlin tatsächlich zum ersten Mal in der Klub-Geschichte in die Champions League geschafft.

Dort trifft das Team von Trainer Urs Fischer auf gleich zwei hochkarätige Klubs: In der Gruppe C bekommen es die Eisernen mit dem Rekordsieger Real Madrid, dem italienischen Meister Napoli und Portugal-Vertreter Sporting Braga zu tun.

Zum Auftakt verloren die Berliner unglücklich mit 0:1 bei Real Madrid, Jude Bellingham machte den Sieg für die Königlichen nach einer Union-Abwehrschlacht erst kurz vor Schluss perfekt.

Gegen den SC Braga steht am Dienstag das erste Heimspiel auf dem Plan. Allerdings spielt Union nicht im heimischen Stadion An der Alten Försterei, sondern im Olympiastadion. Dort trägt sonst Erzrivale Hertha BSC seine Heimspiele aus.

SPOX verrät, was es mit dem Standortwechsel auf sich hat.

Union Berlin, Champions League: Die Tabelle in Gruppe C

Platz Team Spiele S-U-N Tore Differenz Punkte 1 Neapel 1 1-0-0 2:1 1 3 2 Real Madrid 1 1-0-0 1:0 1 3 3 Braga 1 0-0-1 1:2 -1 0 4 Union 1 0-0-1 0:1 -1 0

Union Berlin, Champions League: Olympiastadion statt Alte Försterei! Warum spielen die Eisernen bei Hertha BSC?

Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten war Union Berlin schon international vertreten: in der Europa League und der Conference League.

Die Heimspiele trugt der Klub dabei - wie gewohnt - an der Alten Försterei aus. Die Voraussetzungen dafür passten aus Sicht der UEFA. Das wäre auch in der Champions League möglich gewesen. Der Klub hätte im Stadion zwar einige kleinere Veränderungen vornehmen und die Zahl der Sitzplätze ein wenig einschränken müssen, aber grundsätzlich wären auch magische CL-Nächte in der Heimspielstätte von Union Berlin möglich gewesen.

Doch warum entschied sich Union dagegen?

Union Berlin, Champions League: Warum spielen die Eisernen im Olympiastadion?

Der Umzug ins Olympiastadion ist eine Entscheidung der Union. Der Verein möchte mehr Fans die Möglichkeit geben, Königsklassen-Fußball ihres Lieblingsteams live im Stadion zu sehen, hieß es in der offiziellen Begründung.

Somit kann sich der Klub aus Berlin auch Mehreinnahmen erhoffen. Denn im Olympiastadion haben rund 52.000 Fans mehr Platz auf den Rängen als in der Alten Försterei.

Die Mehreinnahmen in den drei CL-Heimspielen dürften sich auf einen mittleren einstelligen Millionenbetrag belaufen - und das gilt nur für die Gruppenphase.

Wie es bei einem Abstieg in die Eruopa League weitergeht, ist nach aktuellem Stand noch offen. Womöglich schafft es Union ja sogar eine Runde weiter und die Fans dürfen sich auf weiteren Fußball in der Königsklasse freuen.

Union Berlin: Alte Försterei und Olympiastadion im Vergleich

Stadion an der Alten Försterei Olympiastadion 22.012 Plätze 74.475 Plätze 3.617 Sitzplätze 74.475 Sitzplätze 18.395 Stehplätze 0 Stehplätze

Union Berlin vs. SC Braga heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: Union Berlin vs. Sporting Braga

Union Berlin vs. Sporting Braga Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Spieltag: 2

2 Datum: 03. Oktober 2023

03. Oktober 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, 2. Spieltag: Die Übertragung am Dienstag