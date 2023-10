"Sie lassen ihre Hater verstummen!" Mesut Özil nach Sieg von Manchester United mit besonderer Nachricht an Harry Maguire und André Onana

Mesut Özil hat nach Manchester Uniteds 1:0-Sieg gegen den FC Kopenhagen in der Champions League eine Botschaft an Uniteds Matchwinner Harry Maguire und André Onana geschickt.

Bei X schrieb Özil, der lange für Manchester Uniteds Premier-League-Rivalen FC Arsenal gespielt hatte: "Harry Maguire und André Onana verdienen das. Sie lassen ihre Hater verstummen."

Maguire und Onana werden seit Wochen kritisiert. Ex-Kapitän Maguire hatte einen schweren Stand, weil er seit Jahren Probleme hat, seine enorm hohe Ablöse zu rechtfertigen. Auch im Dress der englischen Nationalmannschaft sah sich der Innenverteidiger zuletzt Anfeindungen ausgesetzt.

Manchester United: André Onana konnte Erwartungen bislang nicht erfüllen

Onana hat nach seinem Wechsel von Inter Mailand ins Old Trafford in diesem Sommer die Erwartungen bislang ebenfalls nicht erfüllt. Er patzte mehrfach schwer, unter anderem zum Champions-League-Auftakt gegen den FC Bayern (3:4).

© getty

Gegen Kopenhagen avancierten die Gescholtenen zu Uniteds Sieggaranten. Maguire erzielte nach Vorarbeit von Christian Eriksen Mitte der zweiten Halbzeit das entscheidende Tor. Onana parierte in der Schlussminute einen Strafstoß von Gäste-Stürmer Jordan Larsson und rettete damit den ersten Sieg in der Königsklasse in dieser Saison.

Mit drei Punkten aus drei Spielen liegen die Red Devils in der Gruppe A auf dem dritten Platz. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten Galatasaray beträgt einen Zähler. Spitzenreiter FC Bayern ist mit neun Punkten bereits enteilt.