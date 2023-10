FC Bayern München: Pressekonferenz mit FCB-Trainer Thomas Tuchel und Joshua Kimmich heute im Liveticker

Vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag beim FC Kopenhagen stellen sich Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel und Joshua Kimmich den Fragen der Journalisten. SPOX begleitet die Pressekonferenz des FCB im Liveticker.

FC Bayern München: PK mit Thomas Tuchel und Joshua Kimmich vor CL-Spiel gegen Kopenhagen heute im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Vor zwei Wochen gelang dem FC Bayern ein guter Start in die Gruppenphase der Champions League. Gegen den vermeintlich stärksten Gegner Manchester United setzte man sich zu Hause mit 4:3 durch. Nun geht es gegen den dänischen Meister aus Kopenhagen, der in seinem Auftaktspiel gegen Galatasaray nicht über ein 2:2 hinauskam.

Vor Beginn: Die Partie am Dienstag wird um 21 Uhr angepfiffen und im Parken-Stadion in Kopenhagen (Dänemark) ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Champions-League-Spiel beim FC Kopenhagen mit Trainer Thomas Tuchel und Joshua Kimmich. Los geht's um 17.45 Uhr.

FC Bayern München in der Champions League live: Wer überträgt FC Kopenhagen vs. FCB?

Das Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und den Bayern ist eines der wenigen, die in der laufenden Saison nicht von DAZN übertragen werden, sondern von Amazon Prime Video. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an einem Dienstagsspiel pro Spieltag. Nun fiel die Entscheidung also auf Kopenhagen vs. FC Bayern.

