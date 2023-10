Borussia Dortmund misst sich im Rahmen des zweiten Gruppenspiels der Champions League mit der AC Milan. SPOX zeigt, mit welchen Aufstellungen die beiden Mannschaften ins Duell starten könnten.

Nach der 0:2-Pleite gegen Paris Saint-German wagt Borussia Dortmund am heutigen Mittwoch, den 4. Oktober, den nächsten Versuch, um in der Gruppenphase der Champions League zu punkten. Die Schwarzgelben treffen zu Hause auf die AC Milan, die in ihrem Vorrundenauftakt vor zwei Wochen gegen Newcastle United nicht über ein 0:0-Unentschieden hinauskam.

BVB vs. AC Milan: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Borussia Dortmund und Mailand

Beide Mannschaften konnten ihre Generalproben meistern. Während der BVB die TSG Hoffenheim 3:1 bezwang, sicherten sich die Mailänder gegen Serie-A-Vizemeister Lazio Rom drei Punkte.

© getty Julian Brandt wird aller Voraussicht nach gegen Milan starten.

BVB vs. AC Milan: Die voraussichtliche Aufstellungen von Borussia Dortmund

Viele Ausfälle hat der BVB nicht zu beklagen: Marcel Sabitzer steht aufgrund einer Adduktorenverletzung, die er sich im Spiel gegen PSG zugezogen hat, wohl nicht zur Verfügung. Darüber hinaus fehlen ansonsten noch die Langzeitverletzen Thomas Meunier (Muskelverletzung) und Mateu Morey (Knieverletzung).

So kann die Aufstellung heute also der Elf vom Hoffenheim-Spiel ähneln. Julian Ryerson, Mats Hummels, Niklas Süle und Ramy Bensebaini könnten die Viererkette bilden. Nico Schlotterbeck ist ebenfalls eine Option für die Innenverteidigung. Kapitän Emre Can war gegen die TSG nicht von Anfang an mit dabei und ist für heute daher ausgeruhter als so manch anderer. Marco Reus befindet sich in Topform und ist aktuell nicht aus der ersten Elf wegzudenken. Im Sturm wird wohl Niclas Füllkrug gegen Sébastien Haller den Vorzug bekommen.

BVB: Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Özcan, Can - Brandt, Reus, Malen - Füllkrug

BVB vs. AC Milan: Die voraussichtliche Aufstellungen von AC Milan

Mit einem Blick auf die potenzielle Aufstellung von Milan sticht vor allem ein bestimmter Name ins Auge: und zwar Christian Pulisic. Der US-Amerikaner stand von 2016 bis 2019 bei den Schwarzgelben unter Vertrag und schoss in dieser Zeit in 90 Spielen 13 Pflichtspieltreffer. Er wird heute wahrscheinlich wieder die rechte Flügelposition einnehmen.

Milan: Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo - Reijnders - Loftus-Cheek, Musah - Pulisic, Giroud, Rafael Leao

BVB vs. AC Milan: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Borussia Dortmund und Mailand - Übertragung im TV und Livestream

DAZN kümmert sich um die Übertragung des Champions-League-Gruppenspiels und startet um 20 Uhr mit der Ausstrahlung der Vorberichte. Folgendes Personal wird dafür eingesetzt:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Jonas Hummels

Jonas Hummels Reporter: Daniel Herzog

Wer den Livestream freischalten möchte, braucht ein DAZN-Unlimited-Abonnement, da das das einzige Paket von drei Paketen ist, das die Königsklasse live anbietet.

BVB vs. AC Milan: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Borussia Dortmund und Mailand - Liveticker zum Spiel

Wir bei SPOX stellen zum Duell einen Liveticker zur Verfügung, der das Geschehen im Minutentakt beschreibt.

Hier geht es zum Liveticker BVB vs. Milan.

BVB vs. AC Milan: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Borussia Dortmund und Mailand - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. AC Milan

Borussia Dortmund vs. AC Milan Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 2

2 Datum: 4. Oktober 2023

4. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Signal-Iduna-Park (Dortmund) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Der aktuelle Stand in der Gruppe F