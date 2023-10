Champions League, Übertragung 2. Spieltag heute live: So seht Ihr die Spiele im Free-TV und Livestream

Eine Woche wurde in der Champions League pausiert, am heutigen Dienstag geht es mit dem 2. Spieltag der Königsklasse weiter. Welche Spiele anstehen und wo Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der 2. Spieltag der Champions League steht an, acht Partien sind für den heutigen Dienstag geplant. Aus deutscher Sicht sind vor allem zwei Spiele interessant: Union Berlin empfängt zuhause Sporting Braga, der FC Bayern München ist beim FC Kopenhagen zu Gast.

DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Aber wo laufen die Partien heute im TV und Livestream? Und wer spielt noch alles? Das beantwortet dieser Artikel!

© getty Der FC Bayern ist heute beim FC Kopenhagen zu Gast.

Champions League, Übertragung 2. Spieltag heute live: So seht Ihr die Spiele am Dienstag im Free-TV und Livestream

Bei den allermeisten Champions-League-Spielen ist die Frage nach der Übertragung sehr schnell geklärt: DAZN strahlt nämlich 121 der 137 Partien in dieser Saison live und exklusiv in voller Länge aus. Die Ausnahme: An jedem Spieltag wird ein Dienstagsspiel nur von Amazon Prime gezeigt. Heute hat sich die Plattform für das Duell FC Kopenhagen vs. FC Bayern München entschieden, es ist also weder einzeln noch in der Konferenz bei DAZN empfangbar.

Beide Dienste sind allerdings nicht kostenfrei. Um die Königsklasse bei DAZN empfangen zu können, müsst Ihr Euch DAZN Unlimited sichern, was im Monat 29,99 Euro (Jahresabo) bzw. 44,99 Euro (Monatsabo) kostet. Amazon Prime ist für 8,99 Euro monatlich zu haben.

Hier haben wir alle Spiele und die entsprechenden Übertragungswege für Euch aufgeführt:

Champions League, Übertragung: Dienstagsspiele am 2. Spieltag

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 18.45 Uhr Union Berlin Sporting Braga DAZN 18.45 Uhr RB Salzburg Real Sociedad DAZN 21 Uhr Manchester United Galatasaray SK DAZN 21 Uhr FC Kopenhagen FC Bayern München Amazon Prime 21 Uhr PSV Eindhoven FC Sevilla DAZN 21 Uhr RC Lens FC Arsenal DAZN 21 Uhr SSC Neapel Real Madrid DAZN 21 Uhr Inter Mailand Benfica Lissabon DAZN

Champions League, Dienstag: Übertragung 2. Spieltag heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr die Spiele des 2. Spieltags natürlich auch bei uns im Liveticker verfolgen, wir begleiten nämlich sämtliche Begegnungen, sodass Ihr keine Aktion verpassen müsst.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht am Dienstag.

Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre