Union Berlins Champions-League-Reise startet heute mit einem Gruppenspiel gegen Rekordsieger Real Madrid. Wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig - für sie ist die Champions League bereits Gewohnheit. Union Berlin hingegen nimmt in dieser Saison zum ersten Mal am prestigeträchtigsten Wettbewerb für Vereine teil. Am heutigen Mittwoch, den 20. September, feiern die Eisernen ihr Debüt, und dieses hat es in sich.

Zum Auftakt in der Gruppe C geht es gegen keinen Geringeren als den Rekord-Champions-League-Gewinner Real Madrid. Der Anpfiff im neuen Estadio Santiago Bernabeu in Madrid ertönt um 18.45 Uhr.

Real Madrid vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

Heute ist Mittwoch, bedeutet also, dass es nur eine Möglichkeit gibt, um Spiele der Champions League zu schauen: DAZN. Der Streamingdienst hält weiterhin die Übertragungsrechte an allen Mittwochsspielen und am Großteil der Dienstagsspiele. Zum ersten Champions-League-Auftritt der Köpenicker werden auf der Plattform ab 18.15 Uhr Vorberichte geliefert. Kommentator Uli Hebel und Experte Sami Khedira begleiten danach die Zuseherinnen und Zuseher durch die Partie. Reporter vor Ort ist Max Siebald.

© getty Jude Bellingham und Real Madrid heißen Union Berlin in der Champions League willkommen.

DAZN bietet zudem auch alle anderen heutigen Champions-League-Spiele live an. Und zwar nicht nur einzeln, sondern auch in Form einer Konferenz, die um 18.30 Uhr beginnt. Drei Abo-Pakete können grundsätzlich gewählt werden, um das DAZN-Angebot bzw. Teile davon freizuschalten. Was jedoch die Königsklasse betrifft, bietet nur das Unlimited-Paket die passende Lösung, da mit DAZN Super Sports und DAZN World der Wettbewerb nicht abgedeckt wird.

Real Madrid vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? Das Gruppenspiel im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Real vs. Union live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Tore, Elfmeter, Rote Karten - bei uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker Real Madrid vs. Union Berlin.

