Manchester United vs. Galatasaray Istanbul heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Manchester United und Galatasaray Istanbul treffen heute in der Champions League aufeinander. SPOX zeigt Euch, wie sich die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen lässt.

In der Gruppe A der Champions League treffen am heutigen Dienstag, den 3. Oktober, nicht nur der FC Kopenhagen und der FC Bayern München, sondern auch Manchester United und Galatasaray Istanbul aufeinander.

United musste sich im ersten Vorrundenspiel vor zwei Wochen dem FC Bayern mit 3:4 geschlagen geben und jagt heute daher weiterhin den ersten Punkt. Der türkische Meister aus Istanbul hat bereits einen Zähler sammeln können. Dabei sah es gegen Kopenhagen lange Zeit nach einer Niederlage aus. Erst in den letzten Minuten der regulären Spielzeit gelangen die Treffer zum 1:2 und zum 2:2-Endstand.

Nun soll heute ein Dreier her, um 21 Uhr wird ManUnited gegen Gala im Old Trafford in Manchester angepfiffen.

© getty Manchester United wartet noch auf den ersten Punkt in der Champions-League-Gruppenphase.

Manchester United vs. Galatasaray Istanbul heute live, Übertragung: Champions League im TV und Livestream

DAZN besitzt die Übertragungsrechte am Großteil der Champions League und ist heute auch für die Übertragung von United gegen Galatasaray verantwortlich. Die Livebilder zum Spiel werden um 21 Uhr angeboten, Jogi Hebel kümmert sich bis zum Abpfiff um den Kommentar.

Der Streamingdienst bietet seinen Kundinnen und Kunden grundsätzlich drei verschiedene Abo-Pakete an, mit denen man auf das DAZN-Angebot zugreifen kann: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Was die Königsklasse betrifft, hilft allerdings nur das Unlimited-Paket. DAZN Super Sports und DAZN World decken die Spiele nämlich nicht ab.

Die Kosten für das Unlimited-Paket von DAZN belaufen sich auf 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro pro Monat im Monatsabo.

Manchester United vs. Galatasaray Istanbul heute live, Übertragung: Champions League im Liveticker

Die gesamte Champions-League-Saison wird bei SPOX im Liveticker angeboten. Dies gilt auch heute für das Duell zwischen Manchester United und Galatasaray Istanbul. Darüber hinaus stellen wir auch eine Dienstagskonferenz zum Abruf bereit.

Hier geht es zum Liveticker Manchester United vs. Galatasaray Istanbul.

Manchester United vs. Galatasaray Istanbul heute live, Übertragung: Champions League im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester United vs. Galatasaray Istanbul

Manchester United vs. Galatasaray Istanbul Wettbewerb: Champions League (Vorrunde)

Champions League (Vorrunde) Spieltag: 2

2 Datum: 3. Oktober 2023

3. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Old Trafford (Manchester)

Old Trafford (Manchester) Übertragung: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Champions League: Der aktuelle Stand in der Gruppe A