Der FC Bayern München startet heute mit einem Gruppenspiel gegen Manchester United in die neue Champions-League-Saison. SPOX wirft davor einen kurzen Blick auf die potenziellen Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Der übliche Liga-Alltag in Europa wird heute und morgen zum ersten von vielen Malen von der UEFA Champions League unterbrochen. Der 1. Spieltag in der Vorrunde steht an, auch der FC Bayern München ist am heutigen Dienstag (19. September) im Einsatz. Der Deutsche Meister bestreitet sein erstes Saisonspiel gegen Manchester United. Um 21 Uhr geht es in der Münchner Allianz Arena los.

© getty Harry Kane gibt heute sein Champions-League-Debüt für den FC Bayern.

FC Bayern München vs. Manchester United: Die voraussichtlichen Aufstellungen vom FCB und ManUnited

Thomas Tuchel hat sich bis zu diesem Zeitpunkt der Saison dazu entschieden, dass Dayot Upamecano und Min-jae Kim die Innenverteidigung bilden. Es kann jedoch sein, dass heute Matthijs de Ligt endlich wieder wichtige Spielminuten bekommt. Konrad Laimer machte beim 2:2 gegen Bayer Leverkusen seine Sache als Rechtsverteidiger gut und könnte dafür heute wieder belohnt werden. Noussair Mazraouis Einsatz ist jedoch ebenfalls nicht unwahrscheinlich.

Auf der Sechs geht aller Voraussicht nach kein Weg am Duo Joshua Kimmich/Leon Goretzka vorbei. Im offensiven Mittelfeld hat Tuchel, der heute aufgrund einer Gelb-Rotsperre an der Seitenlinie fehlen wird, die Wahl zwischen Thomas Müller und dem wieder fitten Jamal Musiala. Im Sturm gibt Harry Kane sein Champions-League-Debüt für die Bayern.

FC Bayern: Ulreich - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - Sané, Musiala, Gnabry - Kane

Manchester United: A. Onana - Wan-Bissaka, Lindelöf, Li. Martinez, Reguilon - Casemiro, Eriksen - Mount, Bruno Fernandes, Rashford - Höjlund

FC Bayern München vs. Manchester United: Die voraussichtlichen Aufstellungen vom FCB und ManUnited - Übertragung im TV und Livestream

FC Bayern München vs. Manchester United: Die voraussichtlichen Aufstellungen vom FCB und ManUnited - Übertragung im Liveticker

Weiters wird bei SPOX ein Liveicker angeboten, mit dem Ihr ebenfalls live mit dabei sein könnt.

Hier geht es zum Liveticker FC Bayern München vs. Manchester United.

FC Bayern München vs. Manchester United: Die voraussichtlichen Aufstellungen vom FCB und ManUnited - Wichtigste Infos

