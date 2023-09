Der FC Bayern München startet heute gegen Manchester United in die neue Champions-League-Saison. Doch wann trifft der deutsche Rekordmeister auf Galatasaray Istanbul? Hier erfahrt Ihr es.

Mit der Champions League ging gestern der prestigeträchtigste europäische Wettbewerb auf Vereinsebene offiziell los. Aus Deutschland gehen in dieser Saison der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und zum ersten Mal auch Union Berlin an den Start.

Für die Münchner startet die Reise heute um 21 Uhr gegen Manchester United. Die weiteren Gegner in der Gruppe A sind Galatasaray Istanbul und der FC Kopenhagen.

Wann spielt der FC Bayern sein erstes Spiel gegen Galatasaray? Im Folgenden erfahrt Ihr es.

FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, Datum, Termin, Spielplan Gruppe A: Wann spielt der FCB gegen Gala in der Champions League?

Das Duell gegen den türkischen Meister findet am 24. Oktober statt. Die Partie soll um 18.45 Uhr losgehen und im Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park in Istanbul ausgetragen werden. Es handelt sich dabei um den 3. Spieltag der Gruppenphase, davor sind die Bayern zuerst noch auswärts gegen den FC Kopenhagen im Einsatz. Zum zweiten Aufeinandertreffen mit Gala kommt es dann am 8. November.

Datum Anpfiff Paarung Mi., 20. September 21.00 Uhr Bayern München - Manchester United Di., 3. Oktober 21.00 Uhr FC Kopenhagen - Bayern München Di., 24. Oktober 18.45 Uhr Galatasaray Istanbul - Bayern München Mi., 8. November 21.00 Uhr Bayern München - Galatasaray Istanbul Mi., 29. November 21.00 Uhr Bayern München - FC Kopenhagen Di., 12. Dezember 21.00 Uhr Manchester United - Bayern München

FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, Datum, Termin, Spielplan Gruppe A: Wann spielt der FCB gegen Gala in der Champions League? Übertragung im TV und Livestream

Was die Übertragung von FC Bayern vs. Galatasaray am 24. Oktober betrifft, werden deutsche Fußballfans einzig bei Amazon Prime Video fündig. Der Streamingdienst hat auch in der laufenden Saison das Recht, an jedem Dienstag jeweils ein Spiel der Königsklasse zu übertragen, die Wahl am 24. Oktober fiel dementsprechend auf FC Bayern gegen Gala.

Für den Zugang zur Übertragung wird ein Abonnement benötigt. Die Kosten für dieses betragen nach Ablauf des Gratis-Probemonats entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr.

Das Rückrundenduell am 8. November ist bei DAZN zu sehen.

FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul, Datum, Termin, Spielplan Gruppe A: Wann spielt der FCB gegen Gala in der Champions League? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul

FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 3

3 Datum: 24. Oktober 2023

24. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park, Istanbul

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park, Istanbul Übertragung: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Gruppen in der Übersicht