FC Bayern - Trainer Thomas Tuchel lobt Mathys Tel nach CL-Sieg gegen Manchester United: "Es ist unfair für ihn"

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat nach dem 4:3-Sieg zum Auftakt der Champions League gegen Manchester United lobende Worte für Joker und Torschütze Mathys Tel gefunden.

"Im Moment haben wir ein Ding am laufen mit ihm. Jedes Mal, wenn er kommt, trifft er", sagte Tuchel lachend bei DAZN über den Bayern-Stürmer, der beim Sieg gegen die Red Devils nach Einwechslung den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:2 erzielte.

Dass die Stimmen immer lauter werden, die eine Startelfberufung des 18-Jährigen fordern, kann der Bayern-Coach nachvollziehen. "Es ist natürlich unfair für ihn. Weil er verdient es sich natürlich zu beginnen. Und trotzdem: Wenn du einen Spieler hast, der so regelmäßig den Unterschied macht von der Bank, dann ist das eine Qualität", so Tuchel.

Tel wurde gegen die Red Devils in der 87. Spielminute für Leroy Sané eingewechselt und traf nur fünf Minuten später nach einem schönen Chip von Joshua Kimmich in artistischer Manier unter die Latte. "Das war heute ein überragendes Tor am Ende", lobte ihn sein Coach.

Gleichzeitig stellte Tuchel seinem Schützling für die kommenden Wochen mehr Spielzeit in Aussicht: "Jetzt kommen aber die Spiele alle drei Tage. Ich denke, es ist eine Frage der Zeit, wann er beginnt."

Seine letzten sieben Pflichtspieltore für den FC Bayern erzielte Tel allesamt in der Schlussviertelstunde. In dieser Saison netzte der Franzose bereits dreimal - jedes Mal nach Einwechslung. Seinen einzigen Einsatz von Beginn an absolvierte er im Supercup-Finale gegen RB Leipzig, welches mit 0:3 verloren wurde.