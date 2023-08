Die Champions-League-Saison 2023/24 rückt immer näher. Auch Borussia Dortmund nimmt als einer von vier deutschen Vertretern am Wettkampf teil. Hier bekommt Ihr die Infos zu den Lostöpfen für die Gruppen und auf welche Mannschaften die Schwarzgelben treffen könnten.

In Europa wird endlich wieder Fußball auf höchstem Niveau gespielt. Erst am Freitag wurde die neue Bundesliga-Saison eröffnet, auch in Spanien, Frankreich, Italien und England rollt in der Meisterschaft wieder der Ball. In einem Monat geht zudem auch die Champions League los. Am prestigeträchtigsten Wettbewerb für Vereine nehmen in der Spielzeit 2023/24 vier deutsche Mannschaften teil, unter anderem auch Borussia Dortmund, das in der vergangenen Saison Bundesliga-Vizemeister wurde.

Noch stehen nicht alle teilnehmenden Mannschaften fest, doch eines ist sicher: Der BVB befindet sich im zweiten Lostopf, wenn am 31. August die acht Vierer-Gruppen ausgelost werden.

© getty Auf den BVB warten in der Königsklasse absolute Top-Teams.

Champions League, Lostöpfe, Gruppen: Die möglichen Gegner vom BVB

Wie bekannt ist, werden die Gruppen in der Königsklasse mit jeweils einer Mannschaft aus jedem Topf gebildet. Die Teams aus dem zweiten Topf kommen als potenzielle Gegner des BVB also nicht infrage. Dafür könnten die Dortmunder Manchester City, den FC Sevilla, den FC Barcelona, die SSC Neapel, Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon oder Feyenoord Rotterdam aus Topf 1 zugelost bekommen.

In Lostopf 3 heißen die möglichen Gegner Dortmunds: FC Salzburg, AC Milan, Lazio Rom, Roter Stern Belgrad und Schachtar Donezk. Was den vierten Topf betrifft, kann der BVB auf den RC Lens, Real Sociedad, Celtic Glasgow und Newcastle United treffen.

Weil Mannschaften aus demselben Verband in der Vorrunde nicht aufeinandertreffen dürfen, muss sich der BVB vorerst keine Gedanken über mögliche Duelle mit dem FC Bayern München, RB Leipzig oder Union Berlin machen. Außerdem ist die Champions-League-Qualifikation noch nicht beendet, sechs Starterplätze sind dadurch noch heiß umkämpft. Diese Teams landen dann entweder in Lostopf 3 oder 4, sind somit ebenfalls potenzielle Gegner der Schwarzgelben.

Champions League Auslosung: Die Lostöpfe auf einen Blick

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Manchester City Real Madrid FC Salzburg Union Berlin FC Sevilla Manchester United AC Milan RC Lens FC Barcelona Borussia Dortmund Lazio Rom Real Sociedad SSC Neapel Atlético Madrid Roter Stern Belgrad Celtic Glasgow FC Bayern München RB Leipzig Schachtar Donezk Newcastle United Paris Saint-Germain FC Porto Benfica Lissabon Arsenal Feyenoord Rotterdam Inter Mailand

Champions League Saison 2023/24: Termine

Wenn am 30. August die Play-offs zu Ende sind, stehen die 32 Champions-League-Teilnehmer offiziell fest. Dann steht der Auslosung für die Gruppenphase am 31. August auch nichts mehr im Weg.