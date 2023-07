Weiter geht es mit der Qualifikation für die Champions League, in der zweiten Runde empfängt Zalgiris Vilnius heute Galatasaray SK. Wo es das Spiel im Free-TV und Livestream gibt? Das erfahrt Ihr hier.

Auftakt in der Königsklasse, Zalgiris Vilnius empfängt Galatasaray. Gespielt wird das Duell der 2. Qualifikationsrunde am heutigen Dienstag, den 25. Juli, im Vilniaus LFF stadionas in Vilnius. Um 18 Uhr wird Schiedsrichter Luis Miguel Branco Godinho die Partie drot anpfeifen.

Aber wo läuft der Spaß im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier!

Zalgiris Vilnius vs. Galatasaray Istanbul heute live, Übertragung: Champions League Qualifikation im Free-TV und Livestream

Schlechte Nachrichten: Das Duell zwischen Vilnius und Istanbul wird heute nicht übertragen - weder im TV, noch im Livestream. Die späteren Runden teilen sich dann wieder Amazon Prime Video und DAZN.

Neben dem Großteil der Champions League hat DAZN übrigens noch viel mehr Fußball im Programm. Alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1 und La Liga - beim Streamingdienst werdet Ihr fündig. Wählen könnt Ihr zwischen DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

Zalgiris Vilnius vs. Galatasaray Istanbul heute im Liveticker

Einen Liveticker zur heutigen Qualifikationspartie haben wir leider nicht, dafür findet Ihr bei uns jede Woche eine ganze Menge anderer Sportevents. Klickt euch einfach in unseren Kalender:

Zalgiris Vilnius vs. Galatasaray Istanbul: Voraussichtliche Aufstellungen

Zalgiris: Gertmonas - Bopesu, Hnid, Vucur, Pavelic - Gorobsov, Kendysh, Golubickas, Karashima, Kazlauskas - Kehinde

Gertmonas - Bopesu, Hnid, Vucur, Pavelic - Gorobsov, Kendysh, Golubickas, Karashima, Kazlauskas - Kehinde Galatasaray: Muslera - Boey, Ayhan, Bayram, Karatas - Kutlu, Demir, Zaniolo, Mertens, Aktürkoglu - Dervisoglu

Zalgiris Vilnius vs. Galatasaray Istanbul heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: Zalgiris Vilnius vs. Galatasaray Istanbul

Zalgiris Vilnius vs. Galatasaray Istanbul Wettbewerb: Champions League, 2. Qualifikationsrunde

Champions League, 2. Qualifikationsrunde Datum: 25. Juli 2023

25. Juli 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Vilniaus LFF stadionas, Vilnius (Litauen)

Vilniaus LFF stadionas, Vilnius (Litauen) TV: -

Livestream: -

Liveticker: -

