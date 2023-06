Champions League: Ilkay Gündogan und Manchester City erleben endlich ihr "Märchen" - Titel markiert Zeitenwende

Ilkay Gündogan und Manchester City ließen es nach dem Champions-League-Coup in Istanbul krachen. Während auch Pep Guardiola gefeiert wird, sehen Kritiker den Triumph als düsteres Zeichen.

Ilkay Gündogan stürzte sich weit nach Mitternacht noch einmal wild jubelnd in die Arme der Fans, dann erfolgte der Startschuss für die Mega-Party von Manchester City mit reichlich Bier und wilden Tänzen.

Als die Freudentränen des stolzen Kapitäns Gündogan getrocknet waren und Pep Guardiola schon nächste Großtaten angedroht hatte, ließen es die neuen Könige von Europa bis in die Morgenstunden so richtig krachen. Erling Haaland paffte nach der Erlösung in Istanbul mit kleinen Augen eine dicke Zigarre.

"Wie ein Märchen, besser geht es nicht", sagte Gündogan nach dem knappen 1:0 (0:0)-Finalsieg gegen Inter Mailand mit feuchten Augen zu seinem größten Moment und begutachtete dann den 73,5 Zentimeter großen und 7,5 Kilogramm schweren Henkelpott ganz genau.

"Man kann sich vorstellen: Wenn man das dritte Finale spielt und die zwei davor verloren hat, dann jagt das einen auch. Ich werde ja auch nicht jünger", sagte der 32 Jahre alte Gündogan im ZDF. Dann tröstete er seinen Nationalmannschaftskollegen Robin Gosens, für den "ein Kindheitstraum" platzte.

Manchester City: Zwei Milliarden machen den Unterschied

City, nun Triplesieger, nahm einen langen und für viele Kritiker deutlich zu kostspieligen Anlauf auf den Triumph - und will den ersten Champions-League-Sieg eines sogenannten Scheichklubs nun ausgiebig feiern. Für den Montagnachmittag ist eine Parade mit einem offenem Bus durch Manchester geplant. "Ich freue mich darauf, die drei Trophäen in den Bus zu stellen - wie schön wird das bitte", sagte Guardiola, der zuvor auch schon die Meisterschaft und den FA-Cup bejubelt hatte.

Guardiola, dessen zwölf Jahre lange Champions-League-Durststrecke durch den Treffer von Rodri (68.) endete und der als einziger Trainer nun zwei Triple im europäischen Top-Fußball vorzuweisen hat, ist einer der Architekten des Erfolgs.

Er ließ sich auch nach dem verlorenen Finale 2021 nicht von seinem Kurs abbringen. Und er ist wild entschlossen, ihn fortzusetzen. Der 52-Jährige dachte sogar laut über den Bau eines Klubmuseums nach. Er selbst kann fünf Meisterschaften, zwei FA-Cups und nun den Königsklassen-Pokal beisteuern.

"Es gibt Klubs, die nach einem Sieg in der Champions League verschwinden. Das müssen wir vermeiden", sagte Guardiola. Dabei helfen wird die umstrittene Unterstützung aus Abu Dhabi. Denn zur Wahrheit von Citys Erfolg gehört eben auch, dass er einen deutlich zu hohen Preis hat.

Rund zwei Milliarden Pfund soll Besitzer Scheich Mansour, der erstmals seit 2010 im Stadion war, schon seit seiner Übernahme 2008 in den Klub gepumpt haben. Es fällt nicht schwer, dann Topstars wie Haaland zu locken, die den Unterschied machen.

Massive Kritik aus England - Guardiola "warnt" Real Madrid

Auch in England wird die Entwicklung, die auch für Klubs wie Newcastle United mit saudischen Investoren oder Paris St. Germain mit Investments aus Katar gilt, durchaus kritisch gesehen. "Die düstere Geschichte des modernen Fußballs lässt sich in zwei Worten zusammenfassen: Manchester City", hieß es in einem Kommentar des Guardian.

Der letzte Pfeiler des Widerstands falle, schrieb der Telegraph: "Der Fußball gehört dem Klub aus Abu Dhabi im Osten von Manchester, zumindest vorläufig." Guardiola räumte offen ein, dass das Geld aus dem Emirat eine zentrale Rolle beim Erfolg spiele.

Während City aufgrund von Finanzverstößen in der Premier League noch eine empfindliche Strafe droht, hat die UEFA es bislang nicht geschafft, Grenzen zu setzen. Eine zweijährige Sperre hebelte der Klub 2020 juristisch aus und wird auch künftig investieren.

Guardiola schickte prompt eine - nicht ganz ernst gemeinte - Kampfansage in seine Heimat Spanien. "Real Madrid, du bist nur noch 13 Titel entfernt. Sei vorsichtig, wir sind dir auf den Fersen", sagte der 52-Jährige mit einem Augenzwinkern: "Wenn du ein bisschen schläfst, werden wir dich einholen."