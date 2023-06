Pressestimmen zum Champions-League-Sieg von Manchester City: "Der Fußball gehört dem Klub aus Abu Dhabi"

Manchester City hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte die Champions League gewonnen. Die internationale Presse verneigt sich vor Erfolgstrainer Pep Guardiola und seinen Triple-Siegern, leidet mit Inter Mailand, dem unglücklichen Verlierer, und findet auch kritische Zwischentöne.

Inter Mailand hätte die Partie durchaus gewinnen oder zumindest in die Verlängerung schicken können, ließ jedoch beste Torchancen in der Schlussphase ungenutzt.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Inter verliert, spielt aber auf dem Niveau von Guardiolas Truppe. Fehler und Pech haben ein Match bestimmt, in dem City nicht auf ganzer Strecke geglänzt hat. Unter Inters Druck musste City hart verteidigen, mit Haaland, der mit seiner Leistung enttäuscht."

Corriere dello Sport: "Ein italienischer Klub verliert das dritte europäische Finalspiel in Serie. Inzaghis Mannschaft verpasst drei Tore in den letzten Minuten. So wird ein taktisch perfektes Match in den Mülleimer geworfen".

Tuttosport: "Inter Mailand geht aus dem Match nicht gedemütigt hervor, wie man befürchtet hatte. Die Mannschaft hält Stand, vor allem in der Abwehr. Lukaku und Gosens spielen auf hohem Niveau."

La Repubblica: "Inter hat das Spielfeld nicht als Verlierer verlassen. Guardiola, der von seinen eigenen Kollegen als genialer Schöpfer immer neuer Erfindungen dargestellt wird, hat sich diesmal ein besonders elastisches Offensivsystem einfallen lassen".

Il Messaggero: "Großartige Leistung der Nerazzurri: Guardiolas Leidenschaft und Stolz siegen. Er erobert die Champions League mit einer Mannschaft, die nicht außerordentlich ist. Jetzt kann Guardiola auch Manchester verlassen, in Pension gehen und das Leben genießen, denn er hat alles gewonnen".