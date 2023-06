Manchester City und Inter Mailand treffen am Samstag im Finale der Champions League aufeinander. Hier gibt es Informationen zu den voraussichtlichen Aufstellungen, zu den Kadern, zum Personal und zu den Ausfällen beider Mannschaften.

Das lang ersehnte Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand geht am Samstag, den 10. Juni, über die Bühne. Der Kampf um den Henkelpott wird dabei im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul absolviert, ab 21 Uhr rollt der Ball. Als Unparteiischer wird der Pole Szymon Marciniak eingesetzt, der im Vorfeld des Spiels für zahlreiche negative Schlagzeilen sorgte.

ManCity spielt eine überragende Saison. Das Team von Trainer Pep Guardiola kürte sich vor Wochen zum neunten Mal zum Englischen Meister, gewann zudem den FA Cup. Auf dem Weg ins Champions-League-Finale schmissen die Skyblues in der K.o.-Phase RB Leipzig, den FC Bayern München und Titelverteidiger Real Madrid aus dem Wettbewerb.

Inters Saison ist dagegen etwas weniger erfolgreich, obwohl man immerhin die Coppa Italia gewinnen konnte. In der Serie A wurde man lediglich Dritter. Inters Gegner in der K.o.-Phase waren der FC Porto, Benfica Lissabon und die AC Milan.

Champions League Finale Manchester City vs. Inter: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle

Fans haben in Bezug auf das Personal beider Finalisten Grund zur Freude. Beide Mannschaften können Stand jetzt auf den Großteil ihrer Schlüsselspieler zugreifen. ManCity hat bis auf Zack Steffen, Torwart Nummer drei, keine Verletzten zu beklagen, kann also mit seiner besten Elf das Finale angehen.

© getty Gelingt Pep Guardiola endlich auch mit Manchester City der ganz große Erfolg in der Champions League?

Erwartet wird eine Dreierkette mit Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké, davor würde es mit zwei Sechsern weitergehen. Auf den Außenbahnen werden aller Voraussicht nach die gesetzten Bernardo Silva und Jack Grealish ihr Unwesen treiben.

Im offensiven zentralen Mittelfeld darf mit Kevin de Bruyne und Ilkay Gündogan gerechnet werden. Der Deutsche befindet sich im Moment in überragender Form, traf in den vergangenen sechs Pflichtspielen sechsmal. Ebenfalls effektiv vorm Tor ist Erling Haaland, der gegen Inter sein erstes Champions-League-Finale absolvieren wird.

Bei Inter sieht die Verletzungssituation ebenfalls mehr als akzeptabel aus. Henkrikh Mkhitaryan ließ aufgrund einer Oberschenkelverletzung die vergangenen drei Ligaspiele aus, wird es jedoch wahrscheinlich noch rechtzeitig zurückschaffen. Joaquin Correa laboriert an einer Wadenverletzung, wegen der er die vergangenen zwei Spiele aussetzen musste.

An der Final-Startelf Simone Inzaghis haben diese Fälle jedoch nicht viel Einfluss. Auch die Nerazzurri spielen meist mit einer Dreierkette, im Finale ist nichts anderes zu erwarten. Diese werden vermutlich Matteo Darmian, Francesco Acerbi und Alessandro Bastoni bilden. Im Mittelfeld geht es dann möglicherweise mit Denzel Dumfries, Nicoló Barella, Hakan Çalhanoglu, Henkrikh Mkhitaryan und Federico Dimarco weiter. Am Sturm wird wohl nichts mehr gerüttelt, Lautaro Martínez und Edin Dzeko waren bislang in der Champions League gesetzt und könnten es auch im wichtigsten Spiel der Saison sein.

Champions League Finale Manchester City vs. Inter: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Rúben Dias, Aké - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland

Inter Mailand: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martínez, Dzeko

Begegnung: Manchester City vs. Inter Mailand

Manchester City vs. Inter Mailand Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Finale

Finale Datum: 10. Juni 2023

10. Juni 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Atatürk-Olympiastadion, Istanbul

Atatürk-Olympiastadion, Istanbul Übertragung: ZDF

Übertragung im Livestream: ZDF, DAZN

Liveticker: SPOX

