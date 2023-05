Manchester City kann in dieser Saison noch die Champions League gewinnen. Ob sich der an den FC Bayern ausgeliehene João Cancelo bei einem Finalsieg der Skyblues Sieger der Königsklasse nennen darf, erfahrt Ihr hier.

Obwohl die Spielzeit 2022/23 noch andauert, kann João Cancelo schon jetzt auf eine ereignisreiche Saison zurückblicken. Der 28 Jahre alte Portugiese startete in diese bei Manchester City, Ende Januar wurde er dann bis zum Saisonende an den FC Bayern München ausgeliehen. Für beide Mannschaften kam der Nationalspieler in der Champions League zum Einsatz.

Nachdem sich die Bayern im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt hatten, kam es auch für Cancelo zu zwei besonderen Spielen. Viertelfinalgegner war nämlich Manchester City. Die Skyblues gewannen das Hinspiel mit 3:0, nach einem 1:1 im Rückspiel zog das Team von Trainer Pep Guardiola ins Halbfinale ein. Cancelo stand in beiden Partien für den FC Bayern auf dem Platz. Im ersten neun Minuten, im zweiten 63 Minuten.

Für Manchester City ist der Traum vom Sieg der Champions League weiter am Leben. Nachdem Titelverteidiger Real Madrid im Halbfinale ausgeschaltet wurde, geht es am 10. Juni gegen Inter Mailand um den Titel.

© getty João Cancelo (links) spielte mit dem FC Bayern im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City.

Manchester City: Wäre João Cancelo Champions-League-Sieger?

Das Finale in Istanbul wird Cancelo mit großem Interesse verfolgen. Zum einen steht er bei den Citizens noch bis Sommer 2027 unter Vertrag, zum anderen geht es dort auch für ihn um einen Titel. Sollte Manchester nämlich das Finale gewinnen, wäre er offiziell Champions-League-Sieger, da er in der Gruppenphase für City gespielt hat.

Das reicht nach den Richtlinien der UEFA aus. Ein Spieler muss also nicht zum Zeitpunkt des Titelgewinns bei dem Sieger im Kader stehen, um Champions-League-Sieger zu sein.

João Cancelo: Spiele für Manchester City in der Gruppenphase

Datum Spiel Ergebnis Minuten 6. September 2022 Sevilla - City 0:4 90 14. September 2022 City - Borussia Dortmund 2:1 90 5. Oktober 2022 City - FC Kopenhagen 5:0 57 11. Oktober 2022 FC Kopenhagen - City 0:0 90 25. Oktober 2022 Borussia Dortmund - City 0:0 45 2. November 2022 City - FC Sevilla 3:1 5

João Cancelo: Wie geht es weiter?

Wie bereits beschrieben, ist Cancelo nur bim Ende dieser Saison an den FC Bayern ausgeliehen. Mit dem deutschen Rekordmeister, für den er seit Beginn der Leihe 20 Spiele machte, kann er noch Meister werden. Vor dem letzten Spieltag liegt der FC Bayern aber zwei Punkte hinter Tabellenführer Borussia Dortmund.

Wo Cancelo in der kommenden Saison spielt, ist noch nicht klar. Bei Manchester City steht er noch bis 2027 unter Vertrag, es ist aber durchaus möglich, dass ihn der FC Bayern fest verpflichten wird - wenn auch nicht für die im Leihvertrag verankerte Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel würde ihn gerne weiter im Bayern-Kader sehen. "Ich liebe ihn wirklich. Seine Lust auf Training ist einzigartig. Ich habe den Eindruck, dass er sich sehr wohlfühlt. Aber da gehören am Ende bei so einem Leihgeschäft alle Parteien dazu. Das ist noch nicht entschieden", sagte er kürzlich bei einer Pressekonferenz.