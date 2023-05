Inter Mailand vs. AC Milan, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Inter Mailand und die AC Milan stehen sich heute im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegenüber. SPOX verrät, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nur sechs Tage nach dem ersten Derby della Madonnina stehen sich am heutigen Dienstag, den 16. Mai, Inter Mailand und die AC Milan zum Rückspiel im Halbfinale der Champions League gegenüber. So wie das Hinspiel findet auch das heutige Rückspiel im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion statt.

Auf dem Spiel steht ein Finalticket, dem aktuell Inter Mailand um einiges näher ist, nachdem die Nerazzurri das Hinspiel gegen den Stadtrivalen mit 2:0 dank der Treffer von Edin Dzeko und Henrikh Mkhitaryan gewonnen haben. Zudem spricht auch die Leistung in der Serie A am vergangenen Spieltag eindeutig für Inter, das Sassuolo mit 4:2 bezwang, während Vorjahresmeister Milan mit der 0:2-Niederlage gegen Spezia Calcio kein Selbstvertrauen für das Rückspiel tanken konnte.

© getty Inter hat sich mit dem 2:0-Sieg im Hinspiel eine exzellente Ausgangslage für das Rückspiel verschafft.

Inter Mailand vs. AC Milan, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Während das Hinspiel zwischen Inter und der AC Milan am vergangenen Mittwoch noch bei DAZN zu sehen war, brauchen all jene, die das heutige Rückspiel live und in voller Länge verfolgen wollen, Zugriff auf Amazon Prime. Denn Amazon Prime ist es, das die Dienstagsspiele der Halbfinalrunde anbietet, DAZN ist für die Partien am Mittwoch, somit morgen auch für Manchester City gegen Real Madrid verantwortlich.

Die Vorberichterstattung zum Inter gegen Milan beginnt bei Amazon Prime rund 90 Minuten vor dem Anpfiff, also um 19.30 Uhr. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats fallen für das Prime-Abo entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr an.

Inter Mailand vs. AC Milan, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX ist ebenfalls eine Adresse, die Fußball-Fans aufsuchen können, um das Rückspiel heute live zu verfolgen. Wir bieten zum Mailänder Derby einen detaillierten Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinal-Rückspiels zwischen Inter Mailand und der AC Milan.

Inter Mailand vs. AC Milan, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Inter Mailand vs. AC Milan

Inter Mailand vs. AC Milan Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Halbfinale, Rückspiel

Halbfinale, Rückspiel Datum: 16. Mai 2023

16. Mai 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand Übertragung: Amazon Prime

Champions League: Das Halbfinale im Überblick