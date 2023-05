In der Champions League geht heute die Halbfinal-Rückrunde los, ein Spiel wird absolviert. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Königsklasse live im TV und Livestream sehen könnt - via DAZN oder Amazon Prime?

Vor exakt einer Woche ging in der Champions League die Runde der letzten Vier los. Die erste Hälfte der Halbfinalspiele ist also bereits absolviert - Titelverteidiger Real Madrid und Manchester City trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden, Inter Mailand entschied das Derby gegen die AC Milan mit 2:0 für sich.

Am heutigen Dienstag, den 16. Mai, geht es mit der zweiten Hälfte weiter, um 21 Uhr stehen sich Inter und Milan im zweiten Derby della Madonnina gegenüber. Das Spektakel findet erneut im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion statt. Real Madrid und ManCity sind erst morgen im Einsatz.

Milan muss sich im Vergleich zum Hinspiel deutlich steigern, um die Chancen auf den Finaleinzug noch zu wahren. Die aktuelle Form der Rossoneri spricht jedoch nicht dafür: Der italienische Meister der vergangenen Saison verpatze am vergangenen Samstag in der Serie A nämlich bei Spezia Calcio die Generalprobe. Dem Aufsteiger mussten sich die Mailänder mit 0:2 geschlagen geben.

Inter dagegen hat seine Pflichtaufgabe gegen US Sassuolo einwandfrei mit 4:2 erfüllt und sich damit auf Platz drei hochgekämpft.

© getty Die AC Milan muss im Rückspiel einen 0:2-Rückstand aufholen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

DAZN und Amazon Prime heißen die beiden Anbieter, die in der laufenden Saison die Übertragungsrechte an der Königsklasse halten und kommen deswegen grundsätzlich in Betracht, wenn es um die Übertragung des heutigen Rückspiels zwischen Inter Mailand und der AC Milan geht.

Das Hinspiel vor sechs Tagen war bei DAZN zu sehen, heute ist jedoch Amazon Prime für die Übertragung verantwortlich. Der Grund: Amazon Prime zeigt die Dienstagsspiele im Halbfinale, DAZN kümmert sich um die Mittwochsspiele, morgen also auch um Real Madrid vs. Manchester City.

Wer also Inter gegen Milan schauen möchte, kann bereits um 19.30 Uhr bei Amazon Prime einschalten, wenn zum Spektakel der Countdown in Form einer detaillierten Vorberichterstattung losgeht. Allerdings ist der Zugriff auf Amazon Prime nicht kostenlos, vielmehr wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Die Kosten für dieses liegen bei 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Davor besteht noch die Möglichkeit, Amazon Prime einen Monat lang kostenlos zu testen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Das Rückspiel im Liveticker

Wer kein Prime-Abo hat, muss das Rückspiel trotzdem nicht auslassen, denn SPOX bietet zum Spiel einen Liveticker zum Mitlesen an. Wir beschreiben das Geschehen auf dem Rasen live mit - auch im Falle eines Elfmeterschießens.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinal-Rückspiels zwischen Inter Mailand und der AC Milan.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos zum Rückspiel zwischen Inter und Milan

Begegnung: Inter Mailand vs. AC Milan

Inter Mailand vs. AC Milan Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Halbfinale, Rückspiel

Halbfinale, Rückspiel Datum: 16. Mai 2023

16. Mai 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand Übertragung: Amazon Prime

Champions League: Das Halbfinale im Überblick