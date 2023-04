FC Bayern München: Ilkay Gündogan schreibt FCB noch nicht ab

Kapitän Ilkay Gündogan (32) von Manchester City schreibt Bayern München trotz des souveränen 3:0 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League noch nicht ab. "Insbesondere in den letzten Jahren sind viele verrückte Dinge in der Champions League passiert. Es gab etliche Comebacks, mit denen absolut niemand gerechnet hatte", sagte der Nationalspieler dem kicker: "Bayern hat vor allem zu Hause die Qualität in der Mannschaft, gegen jeden Gegner mehrere Tore zu erzielen."

Daher sei das Duell "definitiv noch nicht durch. Wir dürfen auf keinen Fall auch nur zwei, drei Prozent im Vergleich zu Dienstag nachlassen", sagte Gündogan, der mit City den ersten Triumph in der Königsklasse anpeilt. Der Mittelfeld-Stratege warnte aber vor verfrühter Euphorie.

"Das ist genau der Fehler, den wir jetzt nicht machen dürfen: Nach dem 3:0 schon an das Finale in Istanbul zu denken", sagte Gündogan: "Was mich aber insgesamt positiv stimmt, ist, dass wir gerade gefühlt bei unseren Leistungen am Saison-Peak sind. Vor der WM hatten wir etliche Spiele, in denen wir einfach nicht gut waren, aber im Moment sieht das alles sehr griffig aus in allen Mannschaftsteilen. Wir haben jetzt Mitte April und können noch die drei wichtigsten Titel der Saison gewinnen, aber auch in wenigen Wochen mit gar nichts dastehen."

Statistisch gesehen kann Manchester aber immerhin schon einmal mit dem Halbfinale in der Champions League planen. Eine Niederlage mit zwei Toren oder mehr im Hinspiel haben die Münchner in ihrer Europapokal-Geschichte in insgesamt zehn Fällen nie aufholen können.