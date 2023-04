"Wir haben uns in die Hose geschissen": Samir Nasri über die Gala von Cristiano Ronaldo gegen Arsenal

Der ehemalige französische Nationalspieler Samir Nasri hat über das Halbfinale der Champions League 2009 gesprochen. Er spielte damals mit dem FC Arsenal gegen Manchester United und ein überragender Cristiano Ronaldo (heute Al-Nassr) schoss die Red Devils mit einem Doppelpack im Emirates zu einem 3:1-Erfolg, der den Einzug in das Endspiel perfekt machte.

Laut Nasri hatten die Gunners vor dem englischen Duell in der Königsklasse Angst vor United und CR7.

Nasri erinnert sich in einem Interview bei Zack en Roue Libre: "Es war das erste Mal, dass ich im Emirates eine solch verrückte Stimmung erlebt habe. Überall waren Fahnen und dieses Zeug. Wenn man mit Gänsehaut in ein Spiel geht, dann fühlt man, dass es ein tolles Spiel werden kann. Aber wir haben uns in die Hose geschissen."

Nasri wiederholte: "Wir haben uns in die Hose geschissen, und wir trafen auf einen großartigen Cristiano Ronaldo." United war in jener Spielzeit Titelverteidiger in der Champions League und hatte das Hinspiel mit 1:0 für sich entschieden. Beim Rückspiel stellte Ji-Sung Park die Weichen mit einem frühen Tor auf Sieg für den Favoriten.

Es folgte eine Ronaldo-Gala: Der Portugiese erhöhte zunächst mit einem famosen Freistoßtreffer und ließ später nach einem blitzsauberen Konter das 0:3 folgen. Arsenal verkürzte später noch durch einen verwandelten Strafstoß Robin van Persies.

Manchester, damals noch von Sir Alex Ferguson trainiert, stand im Finale, unterlag aber im Endspiel von Rom dem FC Barcelona mit 0:2. Samir Nasri spielte von 2008 bis 2011 für Arsenal, ehe er fünf Jahre lang für Manchester City auflief. Es folgten Engagements beim FC Sevilla, Antalyaspor, West Ham United und Anderlecht. 2021 beendete der heute 35-Jährige seine Laufbahn.