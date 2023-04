Die AC Milan hat im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League die SSC Neapel zu Gast. Hier könnt Ihr das Spiel live mitverfolgen.

Italienisches Duell in der Champions League! Der amtierende Meister AC Milan muss gegen den aktuellen Tabellenführer der Serie A, SSC Neapel, ran. Wer kann sich die bessere Ausgangslage für das Rückspiel verschaffen? Das erfahrt Ihr im Liveticker von SPOX.

Milan vs. SSC Neapel: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Serie A hat mit drei Klubs die meisten Vertreter, die noch im Rennen um den Henkelpott sind. Zwei davon, die AC Milan und die SSC Neapel, treten heute gegeneinander an. Neapel führt die Tabelle in der Liga mit einem Riesenvorsprung an, verlor vor ein eineinhalb Wochen jedoch das vergangene Duell gegen die Rossoneri deutlich mit 0:4.

Vor Beginn: Um 21 Uhr geht es im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen der AC Milan und der SSC Neapel.

Milan vs. SSC Neapel: Champions League heute im TV und Livestream

DAZN besitzt die Übertragungsrechte für die Mittwochsspiele der Champions League und überträgt daher das italienische Duell heute ab 21 Uhr live. Um den Kommentar kümmert sich dabei Carsten Fuß, Experte Sandro Wagner unterstützt ihn dabei.

Das dafür benötigte Abonnement besteht aus drei Paketen, die unterschiedlich viel kosten und unterschiedliche Sportarten anbieten: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Champions League: Das Viertelfinal-Hinspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft Di., 11.4. 21 Uhr Benfica Lissabon 0:2 Inter Mailand Di., 11.4. 21 Uhr Manchester City 3:0 FC Bayern München Mi., 12.4. 21 Uhr Real Madrid -:- FC Chelsea Mi., 12.4. 21 Uhr AC Milan -:- SSC Neapel