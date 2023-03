Nun steht es fest: Der FC Bayern wird im Viertelfinale der Champions League auf Ex-Trainer Pep Guardiola und Manchester City treffen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr Hin- und Rückspiel im TV, Livestream und Liveticker live verfolgen könnt.

Hammerlos für die Bayern! Der FCB muss gegen Manchester City ran. Nachdem das Nagelsmann-Team bereits im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain bestehen musste, wartet damit in der Runde der letzten Acht der nächste Gegner auf Finalniveau.

Die Begegnung markiert gleichzeitig das Wiedersehen mit Ex-Coach Pep Guardiola. Der Spanier stand in den Jahren 2013 bis 2016 bei den Münchnern an der Seitenlinie, ehe er zu den Citizens wechselte.

Dort steht er nunmehr seit sieben Jahren unter Vertrag. Die Champions League konnte er mit den Engländern jedoch noch nicht gewinnen.

Das letzte Pflichtspiel zwischen den Bayern und ManCity liegt mittlerweile einige Jahre zurück: Zuletzt stand man sich in der CL-Gruppenphase im Jahr 2014 gegenüber. Das Vorbereitungsspiel vor Beginn der laufenden Saison gewann das Guardiola-Team mit 1:0 nach einem Tor von Erling Haaland.

© getty Im Viertelfinale setzen sich die Bayern gegen Paris Saint-Germain durch.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Manchester City im Viertelfinale der Champions League live im TV und Livestream? - Die Viertelfinalduelle im Überblick

Heimteam Auswärtsteam Real Madrid FC Chelsea Inter Mailand Benfica Lissabon Manchester City FC Bayern München AC Milan SSC Neapel

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Manchester City im Viertelfinale der Champions League live im TV und Livestream?

Eine genaue Terminierung der vier Viertelfinalduelle in der Champions League ist noch nicht geschehen. Aus dem Grund lässt sich aktuell nur vermuten, von welchem Anbieter das Bayern-Spiel übertragen wird. Allerdings: Schon jetzt lässt sich das Übertragungswirrwarr auf zwei Anbieter herunterbrechen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Manchester City im Viertelfinale der Champions League im Livestream

So haben sich genau zwei Anbieter unterschiedliche Übertragungsrechte für die CL-Spiele in dieser Spielzeit gesichert: Zum einen Amazon Prime Video und zum anderen DAZN.

Dabei ist schon jetzt sicher, dass Prime Video exakt ein Dienstagsspiel pro Spieltagswoche zeigen wird, DAZN wiederum ist für die drei restlichen Spiele verantwortlich. Da die Amazon-Tochter jedoch selbst bestimmen darf, welches Dienstagsduell in ihren Zuständigkeitsbereich fällt, lässt sich Folgendes erahnen: Sollten die Bayern am Dienstag spielen, dann überträgt Prime Video, spielen sie hingegen am Mittwoch, dann ist DAZN der Übertragungspartner.

Ein Amazon Prime-Abonnement beläuft sich derzeit auf 8,99 Euro pro Monat. Neben schnellerer Lieferung ausgewählter Artikel und exklusiver Angebote bekommt Ihr damit auch Zugriff auf Prime Video und die Champions League. Hier gibt's weitere Infos.

Das entsprechende DAZN-Abo gibt es derzeit ab 24,99 Euro. Neben den Spielen der Champions League, seht Ihr damit auch diverse Begegnungen der Bundesliga sowie amerikanischer Sportarten wie der NFL, NBA und sogar UFC. Alles Weitere erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Manchester City im Viertelfinale der Champions League live im TV

Eine Übertragung im linearen Fernsehen wird es nur bedingt geben. Während Prime Video diese Option schlichtweg gar nicht zur Verfügung stellt, besteht sie im Falle von DAZN nur über Umwege.

Hierfür benötigt Ihr nämlich den TV-Receiver Sky Q. Alle Informationen dazu findet Ihr unter diesem Link.

© getty Der FC Bayern trifft im Viertelfinale der Champions League auf Erling Haaland und Manchester City.

